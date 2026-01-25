Diputación de Jaén pone en marcha Proemprende para fomentar el emprendimiento y mejorar la inserción laboral

Archivo - Diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona. - DIPUTACIÓN DE JAÉN - Archivo

JAÉN 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha puesto en marcha el programa Proemprende, una iniciativa destinada a fomentar el emprendimiento y mejorar la inserción laboral en la provincia de Jaén, especialmente en los municipios menores de 20.000 habitantes.

Según ha detallado la Diputación de Jaén en una nota, Proemprende, que cuenta con un presupuesto de más de 200.000 euros cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 dentro del Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (Efeso), ofrecerá formación y acompañamiento a 75 personas residentes en la provincia de Jaén, "preferentemente desempleadas", con especial atención a colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo.

El diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, ha destacado que sin ser responsabilidad de la Diputación Provincial, "seguimos apostando por el autoempleo, por la mejora de la empleabilidad, por la creación de redes de colaboración y contribuimos a fijar a la población en nuestro territorio generando oportunidades en el conjunto de la provincia".

Concretamente, este proyecto se desarrollará en cinco ediciones que tendrán lugar en los municipios de Carboneros, Torreperogil, Baeza, Castillo de Locubín y Arjona, "aunque la participación está abierta a cualquier persona empadronada en la provincia que cumpla los requisitos, con independencia del municipio donde se imparta la formación", ha señalado el diputado. El plazo para la presentación de solicitudes está abierto hasta el 29 de enero.

Asimismo, los participantes en Proemprende, que priorizará a colectivos con mayor riesgo de exclusión del mercado laboral --menores de 30 años y mayores de 45 años, personas con discapacidad, mujeres y personas pertenecientes a colectivos en exclusión social-- recibirán 42 horas de formación.

Por tanto, en una primera fase, se abordará la formación en emprendimiento y habilidades enfocada en el desarrollo de competencias técnicas y personales. Posteriormente, se ofrecerá un asesoramiento individualizado para apoyar la construcción de un proyecto profesional o empresarial, dirigido tanto a proyectos para trabajar por cuenta ajena como por cuenta propia.

Así, en la tercera y cuarta fase del programa se celebrarán foros de empleo y emprendimiento presencial, con el objetivo de "fomentar el intercambio de ideas y experiencias, favorecer la conexión con empresas locales y crear una red de apoyo entre emprendedores y profesionales".

Además, de crear otros foros de empleo y emprendimiento online para proporcionar a los emprendedores información actual y relevante que les ayude a desarrollar sus proyectos, facilitar el networking entre emprendedores y motivar a los participantes a "implementar nuevas ideas y enfoques en sus emprendimientos". Por último, concluidas las cuatro fases de formación se llevará a cabo un seguimiento de cada alumno.