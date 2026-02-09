La Diputación de Jaén presenta una plataforma digital inteligente para transformar el modelo turístico provincial

ALCALÁ LA REAL (JAÉN), 9 (EUROPA PRESS)

El Palacio Abacial de Alcalá la Real (Jaén) ha acogido este lunes la presentación de la plataforma digital PID Jaén Turismo Inteligente, con la que la Diputación "pretende transformar el modelo turístico provincial a través de la aplicación de tecnología, el uso avanzado de datos y la innovación".

Así lo ha asegurado vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, en esta jornada destinada a empresarios de este sector de la comarca de la Sierra Sur y centrada en este proyecto estratégico, cofinanciado con fondos europeos NextGenerationEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

"Es uno de los más ambiciosos desde el punto de vista turístico de cuantos gestiona actualmente la Diputación, y también uno de los que mayor inversión tiene, 4,6 millones de euros", ha dicho sobre esta plataforma Latorre en un acto que también ha contado con la diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco, y el concejal de Cultura y Turismo, Juan Manuel Marchal.

Con esta nueva herramienta, la Administración provincial va a trabajar para "hacer un turismo más sostenible, competitivo e innovador, que contribuya a mejorar la experiencia del visitante" que recorre o se aloja en la provincia jiennense.

El objetivo final es integrarla en la red de destinos turísticos inteligentes, "especialmente en dos productos claves como son el oleoturismo y los parques naturales, donde Jaén es referente y cuenta con un gran potencial".

En este acto, el vicepresidente primero ha explicado que durante este mes se van a celebrar por toda la provincia ocho encuentros similares al de Alcalá la Real para acercar esta herramienta --que se desarrolla en colaboración con el Ministerio de Industria y Turismo-- "a los verdaderos protagonistas: los ayuntamientos y el propio sector turístico empresarial, cuya colaboración e implicación es imprescindible".

En esta línea, ha valorado la importancia que las ayudas europeas están teniendo para favorecer la transformación de la actividad turística en la provincia jiennense.

"Los fondos europeos están suponiendo una oportunidad muy importante para los diferentes territorios, y cómo no, para la provincia de Jaén, ya que gracias a ellos y al trabajo colaborativo público-privado, se están sentando las bases de un modelo turístico sostenible y de calidad, alejado de la masificación, que ofrece nuevas y mejores experiencias y que debe ser un motor social, generando riqueza y empleo en nuestros pueblos y ciudades", ha dicho.

De hecho, ha concretado que en estos momentos se están ejecutando en la provincia "planes y proyectos turísticos cofinanciados con fondos europeos que suman alrededor de 70 millones de euros para fortalecer la competitividad de este sector".

"De ellos, la Diputación de Jaén gestiona una decena de proyectos por valor de 22,5 millones de euros, entre los que se encuentra esta Plataforma Inteligente de Destino que hoy presentamos en Alcalá la Real", ha concluido.