La Diputación de Jaén presenta el proyecto para acondicionar parte de la Academia de la Guardia Civil de Úbeda

ÚBEDA (JAÉN), 26 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Jaén ha presentado este lunes el proyecto que han redactado sus técnicos para acondicionar la fachada y la planta baja del edificio principal de la Academia de la Guardia Civil de Úbeda. Una actuación que viene a complementar la que ha realizado el Gobierno de España para poder abrir las puertas de este centro formativo a lo largo del próximo mes de febrero.

El presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, ha informado de este proyecto en un acto que también ha contado con la alcaldesa, Antonia Olivares; el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, y el coronel responsable de la academia ubetense, Antonio García Reyes, entre otras autoridades.

Reyes ha destacado que la Diputación va a aportar su "grano de arena en la reapertura de este centro, que ha permanecido más de tres décadas cerrado y que es fundamental desde el punto de vista social y económico para el municipio, para la comarca de la Loma y para la propia provincia de Jaén".

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONFORT

La intervención que acometerá en los próximos meses la Administración provincial supondrá una inversión de 700.000 euros con la que se actuará tanto en el interior como en el exterior del edificio principal. Las obras "irán fundamentalmente encaminadas a adecuar los espacios y a mejorarlos desde el punto de vista energético y de la confortabilidad".

Así, en el interior de la planta baja se va a adecuar la distribución a un uso administrativo, con la creación de oficinas, se mejorará la accesibilidad, se actuará sobre los elementos de revestimiento, instalación eléctrica, iluminación y climatización, y también en el aislamiento térmico de los muros de la fachada, entre otros. "En definitiva, se llevarán a cabo medidas y sistemas para garantizar la eficiencia energética, térmica y acústica del espacio", ha apostillado.

En lo que se refiere al exterior del edificio, "se mejorará también la eficiencia energética y aspectos de apariencia de la propia fachada, como puede ser el cableado, pero manteniendo los elementos originales del edificio".

Reyes ha explicado que "el proyecto redactado tendrá que ser ahora supervisado y aprobado por la propia Guardia Civil y, posteriormente, será licitado para proceder después a la ejecución de las obras lo antes que sea posible".

De este modo, desde la Diputación se está "cumpliendo con el compromiso" de colaborar en la medida de sus posibilidades en la reapertura de la Academia de Úbeda. "Cumplimos con eficacia y con celeridad gracias al trabajo de nuestros técnicos, a los que quiero reconocer de nuevo su esfuerzo", ha afirmado.

Igualmente, ha reconocido el compromiso estatal "para reabrir en tiempo récord unas instalaciones que son historia de Úbeda y de la provincia de Jaén, y que ahora también son gracias al Gobierno de España, presente y futuro".

Junto a ello, ha señalado la importancia de la Guardia Civil en la provincia jiennense, así como la colaboración de la Diputación con la misma. "Cuando hablamos de una seguridad de calidad y de un Cuerpo comprometido con la ciudadanía, hablamos de la Guardia Civil, de ahí la cooperación permanente de la Administración provincial, que ha invertido desde el año 2019 un total de 2,2 millones de euros para mejorar acuartelamientos en los municipios o actuaciones en la Academia de Baeza o la Comandancia de Jaén", ha dicho.

El proyecto de adecuación que llevará a cabo la Diputación en la Academia de Úbeda se suma al ejecutado por el Gobierno de España de cara a su apertura el próximo 16 de febrero, con una inversión de más de 750.000 euros.

TRASCENDENCIA

Por su parte, el subdelegado del Gobierno ha mostrado su satisfacción por el proyecto que llevará a cabo la Administración provincial "que es consciente, al igual que todos nosotros, de la trascendencia de la Guardia Civil en la provincia de Jaén, no sólo por la Academia de Baeza y la de Úbeda, sino por el trabajo que desarrollan cada día, como se pone de manifiesto durante la recogida de aceituna".

Fernández también ha hecho hincapié en cómo estos proyectos en la academia ubetense "han hecho que cambie mucho el escenario de esta instalación respecto hace diez años".

De su lado, la alcaldesa de Úbeda ha recordado que desde el Ayuntamiento se está trabajando actualmente en la modificación del proyecto que este consistorio ejecutará en el entorno de la academia de la Guardia Civil.

"Después de hablar con el director de este centro se ha visto que las necesidades podrían ser otras y estamos haciendo un replanteo del proyecto inicial", ha indicado Olivares, no sin remarcar el apoyo institucional a la Guardia Civil en Úbeda, "lo que ha facilitado el camino" para que ver de nuevo esta academia abierta.