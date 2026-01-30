La Diputación de Jaén promociona un año más la moda flamenca jiennense en la muestra Simof de Sevilla

Prsentación de Andújar Flamenca en Simof. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

SEVILLA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén participa por quinto año consecutivo en la Semana Internacional de Moda Flamenca (Simof), de Sevilla, en la que va a promocionar a los creadores y empresas jiennenses que se dedican a esta actividad económica a través de un estand de 64 metros cuadrados.

En este espacio, la diputada de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, Isabel Uceda, ha presentado este viernes la 15ª muestra Andújar Flamenca, prevista entre los próximos 6 y 8 de febrero.

"Andújar Flamenca está presente en Sevilla en esta Semana Internacional de la Moda Flamenca, en Simof 2026, de la mano de la Diputación jiennense, que sigue apoyando la moda flamenca como un sector importante y en auge en la provincia de Jaén", ha afirmado.

Esta presencia se traduce en que distintas firmas y diseñadores jiennenses están en Simof, que alcanza su trigésimo primera edición, "contribuyendo de esta forma a dar a conocer y a ensalzar la moda flamenca de nuestra tierra".

Al hilo, Uceda ha considerado que la Administración provincial colabora con Andújar Flamenca "de la mejor manera posible, en su promoción en Simof con un estand, pero también patrocinando un 'blog trip'".

Sobre esta última acción promocional, la diputada ha explicado que "participarán cinco 'influencers', que van a estar dando a conocer este importante evento, pero también la ciudad Andújar como epicentro de la moda flamenca, los días 6, 7 y 8 de febrero".

En concreto, las blogueras que tomarán parte en esta iniciativa son Margarita de Guzmán Luque, Helena Cueva, Cristi Granados, El Diario de Nuny y Caye Cruz, que suman entre las cinco cerca de 1,5 millones de seguidores.

Además de dar a conocer Andújar Flamenca y del trabajo de diseñadores y artesanos jiennenses, se llevará a cabo el domingo una exhibición especial para celebrar el 15º aniversario de este evento. En ella que se mostrarán modelos de las firmas Flor de Cerezo (Jaén), con T D'Touché, Carmina y Lorena Rodríguez (Andújar) y la bata de cola de Tony Benítez.

En esta trigésimo primera edición de Simof, que se desarrolla hasta el próximo domingo, la Diputación de Jaén también ofrecerá en su estand información turística de la provincia y tienen presencia los aceites de oliva virgen extra (AOVE) Jaén Selección 2026.