La Diputación de Jaén promoverá acciones formativas para empresas de la provincia junto a la Escuela de Gerencia

JAÉN 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén promoverá, en colaboración con la Escuela Internacional de Gerencia (EIG Education), acciones formativas dirigidas a mejorar la capacitación de directivos y empleados de empresas que estén adheridas a la estrategia 'Jaén por industria' o que se ubiquen en el Parque Científico-Tecnológico Geolit.

El diputado de empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, y la directora del campus de Granada de la EIG Education, Macarena Magnet, han firmado este jueves un convenio de colaboración para el desarrollo de estas actividades.

Carmona ha afirmado que este acuerdo "va a ser muy importante para el tejido productivo de la provincia de Jaén y va a ser una herramienta más que va a ofrecer, a través de la plataforma Jaén por Industria y Geolit, la Diputación Provincial de Jaén".

"Queremos que el empresariado jiennense tenga la capacidad de acceder de manera inmediata en la provincia de Jaén a una de las mejores formaciones que se pueden llevar a cabo para seguir potenciando las empresas que están dirigiendo y, con ello, seguir incrementando esas oportunidades de riqueza y empleo en la provincia", ha destacado.

Por su parte, Magnet ha mostrado su satisfacción por la firma de este convenio ya que, a través de la Diputación, van "a conseguir acercar la escuela a aquellos empresarios que tienen la necesidad de formar a sus directivos y empleados sin desplazarse y que puedan cursar los mejores programas que hay a nivel nacional".

Esta colaboración se concretará en la convocatoria de ayudas de para la mejora del capital humano y la competitividad empresarial impulsada por la Diputación para empresas radicadas en Geolit o pertenecientes a la plataforma Jaén por Industria.

La primera de las acciones enmarcadas en este convenio se llevará a cabo la próxima semana, con el desarrollo por parte de la EIG Education de un programa de alta dirección con 15 directivos de empresas de 'Jaén por industria' y Geolit, una iniciativa que se complementará con otras acciones en función de la demanda empresarial. La Diputación incentivará a las empresas interesadas en esta formación para facilitar el acceso de sus directivos y empleados a estos programas.