La Diputación de Jaén promueve más de 50 actividades con motivo del Día Internacional de las Mujeres

Francisca Medina y María Dolores Ruiz presentan las actividades con motivo del Día Internacional de las Mujeres. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén impulsará más de medio centenar de actividades con motivo del Día Internacional de las Mujeres, que se celebra el próximo 8 de marzo.

La vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, y la diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, han informado sobre estas iniciativas, así como sobre el contenido de la campaña promovida por las ocho diputaciones andaluzas en el marco de esta efeméride.

Al respecto, Medina ha remarcado "la mirada compartida" de las ocho administraciones provinciales en torno a la campaña que se lleva a cabo todos los años con motivo del 8 de marzo, basado en un "compromiso común con la igualdad".

"Seguimos trabajando para que la igualdad real llegue a esos espacios rurales, se traduzca en justicia, respeto y oportunidades para todas las mujeres", ha afirmado, no sin aludir a la labor que lleva a cabo la Diputación de Jaén en políticas de igualdad.

En esta línea de acción, se enmarca la campaña de las diputaciones andaluzas, que tiene como lema 'La receta 8M: recuerda lo que tanto nos costó conseguir'. Está dirigida a concienciar a la sociedad sobre el movimiento 'tradwife', con el que se promueve, fundamentalmente a través de redes sociales, roles de género tradicionales, como el de la mujer que se dedica sólo a tareas del hogar y cuidados.

"Se trata de un movimiento que está influyendo entre las personas jóvenes y que muestra a unas mujeres que están romantizando lo que son los cuidados y el papel que tiene tanto la madre en el hogar como en el cuidado de los hijos", ha explicado Medina. Por ello, las diputaciones quieren "concienciar a las chicas más jóvenes de que lo que se muestra a través de este movimiento no se corresponde con la realidad".

La campaña tiene como protagonista a dos mujeres, una joven que se está grabando con el móvil en una cocina moderna durante la elaboración de una receta cuyos ingredientes son tranquilidad, familia y estabilidad --como defiende el movimiento 'tradwife'-- y una mayor que viene a recordarle ingredientes que faltan, como independencia económica, cuidados compartidos, derechos y sororidad.

"Esa receta es algo que durante muchísimos años ha costado conseguir y que, a día de hoy, no podemos perder", ha asegurado Ruiz. En este punto, ha señalado la importancia de sensibilizar a la población, especialmente a las mujeres jóvenes, de no romantizar los modelos tradicionales de género que promueven las 'tradwife'.

Por eso, a través de esta campaña, se pretende "generar, sobre todo, un espacio de reflexión y de crítica para que las mujeres que consumen este tipo de contenido sean conscientes realmente del mensaje que se les está trasladando".

Con ello, según ha añadido la diputada de Igualdad y Juventud, se busca también "reforzar el mensaje de autonomía, de independencia económica, de derechos, de libertad y de corresponsabilidad de cuidados como pilar fundamental de la igualdad".

JORNADA SOBRE VIOLENCIA VICARIA

Junto a la difusión de esta campaña, las actividades que impulsará la Diputación de Jaén con motivo del 8M comenzarán este miércoles con la celebración, en el marco de la Escuela de Feminismo y Empoderamiento, de una jornada de formación sobre violencia vicaria con expertas en esta materia.

"Este tipo de violencia tiene un impacto devastador en la vida de las víctimas y es necesario reconocer y estudiar esta forma de violencia en todas sus manifestaciones para poder implementar, de forma efectiva, medidas de protección y también un abordaje integral", ha declarado Ruiz.

El 4 de marzo se proyectará en el Teatro Darymelia, a las 19,00 horas, el documental 'Pasionaria', dirigido por la artista Amparo Climent, que fue galardonada con el Premio de Honor del XIII Festival de Cortometrajes contra la Violencia de Género de la Diputación jiennense.

Además, el día 6 está previsto el acto institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres, mientras que el día 8 la Diputación estará presente en la marcha convocada, a las 12,00 horas, por la Comisión de Igualdad y Contra la Violencia de las Mujeres.

El 25 de marzo, el Centro Cultural Baños Árabes acogerá la entrega de los III Premios al Emprendimiento y Liderazgo de las Mujeres de Jaén, mientras que el día 26 empezará una nueva edición del curso 'Introducción a la teoría feminista. Siglos XVIII-XXI', que impartirá hasta mayo Rosa Cobo Buendía.

Por su parte, el 9 de abril, se presentará en la Biblioteca Literaria Giennense el libro 'Hasta aquí hemos llegado', de la profesora e investigadora de la Universidad de Granada María Teresa Ortega. Los días 10 y 12, se celebrará en el albergue de Cazorla la tercera edición del programa Igualcamp, para que jóvenes de entre 18 y 30 años aprendan herramientas y técnicas para crear contenido audiovisual con perspectiva de género.

TEATRO

Entre los meses de marzo y abril, se llevará a cabo una campaña de concienciación sobre la igualdad de mujeres y hombres a través de dos obras de teatro. La primera, 'Raíces', será representada por Esphera Teatro en siete localidades jiennenses de menos de 20.000 habitantes y la segunda, 'Tan normal como desigual', se trasladará a una decena de institutos de la provincia.

Además, de marzo a mayo, se seguirá desarrollando, en colaboración con la Universidad de Jaén, el proyecto 'Educando en igualdad', con talleres de sensibilización en materia de igualdad en una decena de institutos de Educación Secundaria.

"Sus objetivos son fomentar que la población más joven tenga una actitud reflexiva y crítica ante la igualdad de género y, sobre todo, desmentir todos esos mitos que muchas veces las mujeres más jóvenes tienen con respecto a las relaciones y al amor", ha explicado Ruiz.

A ello se sumará, a lo largo de todo el año, la realización, a petición de institutos, asociaciones o ayuntamientos, del Cortofórum contra la violencia machista. En él, se proyectan los trabajos ganadores del Festival de Cortometrajes contra la Violencia de Género que organiza la Diputación de Jaén.