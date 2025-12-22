La Diputación de Jaén reconoce el esfuerzo, el compromiso y la dedicación de los profesionales jubilados en 2025

JAÉN 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha destacado el esfuerzo, el compromiso y la dedicación de los profesionales de esta administración que se han jubilado a lo largo de este 2025.

Así lo ha indicado en el acto de reconocimiento que ha organizado la Diputación a los más de 40 empleados públicos que han finalizado su vida laboral este año y al que también han asistido la vicepresidenta tercera y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra, y miembros del equipo de gobierno.

"Queremos agradecerles su esfuerzo, su compromiso y sus horas dedicadas a la administración pública y a mejorar la vida de los hombres y mujeres de la provincia de Jaén. Algo que siempre ha sido así, pero especialmente en los últimos años, donde ha habido que hacer un esfuerzo complementario para poder ejecutar esos fondos Next Generation que en la Diputación Provincial hemos sido capaces de captar gracias al buen hacer de los trabajadores y trabajadoras de esta casa", ha afirmado Reyes.

En esta línea, ha puesto de relieve la importante labor que han desarrollado los más de 40 trabajadores y trabajadoras que han finalizado su vida laboral a lo largo de este año. Hombres y mujeres sin cuyo trabajo no hubiese sido posible el cambio y la transformación que han tenido los municipios de la provincia de Jaén", ha remarcado.

Por ello, a través de este acto celebrado en el Palacio Provincial de Ferias y Congresos de Jaén, la Diputación lleva a cabo "este merecido homenaje cuando empiezan una nueva etapa en su vida, en la que van a poder dedicarse a hacer otras cosas que no han hecho a lo largo de su vida profesional".