La Diputación de Jaén reconoce la labor de la Asociación Jiennense de Esclerosis Múltiple en su 30º aniversario

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Paco Reyes, durante su visita a la sede de la Asociación Jiennense de Esclerosis Múltiple (Adjem). - DIPUTACIÓN DE JAÉN

BAEZA (JAÉN), 28 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Paco Reyes, ha reconocido la labor que desarrolla la Asociación Jiennense de Esclerosis Múltiple (Adjem) con motivo de su 30º aniversario, durante una visita realizada este martes a su sede en Baeza.

Además de recorrer las instalaciones, el máximo responsable de la Administración provincial acompañado del presidente y vicepresidenta del colectivo, Pedro Luis Malagón y Araceli Aguilar, respectivamente, y de otros responsables de Adjem ha conocido algunos de los proyectos que desarrolla esta asociación desde hace tres décadas con vecinos de la provincia que padecen esta enfermedad, así como con sus familias con el fin de mejorar la calidad de vida de estas personas y de contribuir a informar y potenciar la investigación sobre la esclerosis múltiple.

Durante el encuentro mantenido en Baeza, según ha detallado la Diputación en una nota, Reyes ha puesto de relieve el papel que este colectivo juega en la provincia, "una asociación que presta un servicio importante a los familiares y personas que padecen esclerosis múltiple llegando donde en muchas ocasiones las administraciones no alcanzan a llegar".

"Hablamos de un colectivo que asimismo va creciendo, ya que además de las sedes que tiene ubicadas en la capital, en Baeza y Bailén, cuentan con otro nuevo centro en la localidad de Villargordo", ha señalado el máximo responsable de la Administración provincial, que asimismo ha remarcado "el compromiso que mantiene la Diputación con Adjem desde hace años".

Además de mostrar las instalaciones, la junta directiva de Adjem ha presentado al presidente de Diputación el calendario de acciones organizadas para conmemorar el 30º aniversario de esta asociación, que nació en 1996 con la premisa de prestar ayuda socio-sanitaria a las personas que padecen esclerosis múltiple en la provincia.

Entre los programas que desarrolla este colectivo a lo largo del año se encuentran sesiones de rehabilitación, apoyo psicológico a familiares y usuarios del centro, así como atención social. En total, Adjem suma alrededor de 400 socios entre las distintas sedes, en las que trabajan dos fisioterapeutas, una trabajadora social, una psicóloga y un conductor.