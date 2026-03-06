La Diputación de Jaén remarca la importancia de preservar y fortalecer los derechos adquiridos en materia de igualdad

Acto organizado por la Diputación con motivo del 8M. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha remarcado este viernes tanto la importancia de preservar y fortalecer los derechos adquiridos en materia de igualdad en España durante el periodo democrático como de no contribuir a mermarlos.

Así se ha puesto de relieve en el acto institucional que ha organizado con motivo del Día Internacional de las Mujeres, en el que ha participado el vicepresidente primero de la Administración provincial y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, junto a la vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, y la diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz.

"Debemos tomar conciencia de que un derecho adquirido, que creemos ya como propio y habitual, puede sufrir cambios de forma invisible, sin que apenas lo percibamos", ha afirmado Latorre. Al hilo, ha recordado que, "hace 50 años, la posibilidad de acceder a una educación superior, de gozar de independencia económica o de ejercer una profesión más allá del cuidado del hogar y de los hijos, era una quimera para una amplia mayoría de las mujeres" del país.

Ahora, esta situación, "afortunadamente, no es la realidad de la sociedad española aunque". Sin embargo, a pesar de que "se han roto techos de cristal, queda mucho camino que recorrer para que exista una igualdad real y efectiva, para que la mujer no siga estando relegada por el mero hecho de ser mujer o para acabar con la máxima expresión de la desigualdad, como la violencia machista".

"Por eso, debemos alzar la voz contra cualquier movimiento, opinión u acción que suponga un retroceso en el difícil camino para lograr una igualdad plena entre mujeres y hombres", ha dicho el vicepresidente, quien ha señalado la importancia de escuchar a las generaciones de mujeres precedentes para "tomar conciencia de todo lo logrado y no dar pasos atrás en esta materia".

A su juicio, el testimonio de estas mujeres "debe ser el motor para que toda la sociedad siga caminando unida hacia la consecución de la igualdad real" y para tener, "más presente que nunca, lo que tanto ha costado conseguir hasta ahora".

IDEALIZACIÓN DE ROLES

En este sentido, ha lamentado que actualmente existan movimientos que idealicen roles femeninos, sobre todo, en redes sociales, que conllevan un claro retroceso en materia de igualdad y que están contribuyendo a perpetuar la imagen de la mujer ideal como la mejor ama de casa y la encargada de forma exclusiva de las tareas del hogar y de los cuidados.

Es el caso del denominado 'tradwife', en el que este año pone el foco la campaña impulsa por las ocho diputaciones andaluzas con motivo del 8M. "Romantiza el papel de la mujer como perfecta ama de casa y está muy asociado a discursos que mantienen que la igualdad entre hombres y mujeres ha supuesto un fuerte retroceso social, especialmente para la vida familiar, y que el movimiento feminista se sustenta en un ataque continuo al hombre", ha explicado.

Al respecto, Latorre ha subrayado que desde la Diputación de Jaén se trabajará especialmente para fomentar la concienciación en materia de igualdad entre la sociedad, especialmente de las personas más jóvenes. El objetivo es que "valoren los derechos de los que hoy en día disfrutan y tomen conciencia de la relevancia del feminismo a lo largo de la historia, así como de su contribución a la eliminación de las desigualdades" en la sociedad.

La diputada de Igualdad y Juventud ha sido la encargada de leer el manifiesto institucional consensuado por las ocho diputaciones andaluzas. Ha detallado también los objetivos de la campaña promovida con motivo de este 8 de marzo, que denuncia movimientos como el de 'tradwife' y que lleva como lema 'La receta 8M: recuerda lo que tanto nos costó conseguir'.

Una actuación de la rapera La Benjamina ha cerrado este acto, al que también han asistido el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández; la concejala jiennense de Igualdad, Eva Funes, parlamentarios andaluces y representantes de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, entre otras autoridades, así como integrantes de colectivos de mujeres de la provincia.