La Diputación de Jaén reprocha al PP su "desconocimiento" del servicio de bomberos y defiende el refuerzo de plantillas

JAÉN 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, ha repochaod al PP su "desconocimiento" sobre el servicio de bomberos, al tiempo que ha defendio que actualmente continua abierto un proceso de selección para cubrir cuatro plazas de bombero-conductor, con el objetivo de incorporar dos efectivos más en cada uno de los parques de bomberos que prestan servicio a la Sierra de Cazorla y a la Sierra de Segura. "Con estas incorporaciones, ambas plantillas quedarán completadas con 16 bomberos-conductores, lo que permitirá garantizar la prestación del servicio con tres profesionales por turno de manera continua".

Así lo ha indicado el diputado en un audio remitido a los medios, en respuesta a las críticas del Grupo Popular en la Diputación de Jaén, que este fin de semana denunció el "grave déficit" de efectivos en los parques de bomberos gestionados por la Administración provincial. En concreto, el PP señaló que el parque de Orcera cuenta actualmente con 14 bomberos --16 en periodos puntuales con personal eventual--, una cifra que calificaron de "claramente insuficiente".

Frente a estas críticas, Hidalgo ha destacado que "ya se vienen organizando turnos con tres bomberos-conductores durante los momentos de mayor afluencia de visitantes al parque natural, como en Semana Santa, Navidad o verano". No obstante, ha subrayado que el objetivo con esta ampliación es que "la plantilla de 16 profesionales por parque garantice un servicio por turno de manera estable".

En este sentido, ha recordado que estas condiciones responden al compromiso adquirido en la mesa de negociación con los sindicatos, y ha añadido que "jamás, en ninguna mesa de negociación, ningún sindicato ha planteado la necesidad de aumentar más el personal".

"Los órganos de gobierno de los consorcios que gestionan estos parques, en los que el Partido Popular está representado a través de sus alcaldes y diputados provinciales, nunca han planteado esta nueva ocurrencia de continuar ampliando plantillas con el dinero de los ciudadanos", ha recalcado Hidalgo. Frente a ello, ha criticado que el PP "se limite a emitir notas de prensa que únicamente evidencian el profundo desconocimiento que tienen sobre este servicio".

Asimismo, ha defendido que "la dotación material de estos parques de bomberos incluye vehículos y equipamientos de última generación, y sus instalaciones están por encima de lo establecido en el Plan Director de Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Andalucía".

"Bien haría el PP en pedirle al presidente de la Junta, Juanma Moreno, colaboración para la puesta en marcha de los dos nuevos parques de bomberos en Sierra Mágina Oriental y Occidental, donde esta Diputación ya ha invertido 5,5 millones de euros, mientras que la Junta no ha aportado ni un solo euro", ha recriminado.

Asimismo, ha subrayado que "bien haría el PP en incorporar a los cien bomberos forestales que, según los propios sindicatos, faltan por incorporar en la provincia". En la misma línea, ha instado a los populares a "imitar a esta Diputación y dotar de material adecuado a los bomberos forestales, que actualmente no disponen ni de vehículos aptos para acceder a los incendios". Por último, ha reclamado al PP "que respete los derechos laborales de estos trabajadores, cuyos sindicatos han denunciado en reiteradas ocasiones el caos absoluto que impera en el operativo Infoca".