La Diputación de Jaén señala los espacios federados de datos como modelo "especialmente relevante" para el mundo rural

Inauguración de la jornada. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha destacado que el modelo de los espacios de datos federados es especialmente relevante para territorios rurales, donde "la cooperación es esencial para ganar escala y competitividad".

Así lo ha indicado este martes la diputada de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, Isabel Uceda, en la inauguración de una jornada andaluza sobre espacios de datos en el sector agroalimentario que se ha desarrollado bajo el lema 'Del suelo al cultivo'.

"Es un espacio estratégico que conecta tres grandes prioridades de la acción pública, como son la agenda digital, la lucha contra el reto demográfico y la sostenibilidad económica, social y ambiental de nuestro territorio", ha afirmado sobre este encuentro organizado por la Universidad de Jaén, a través del equipo de la iniciativa Soil Data Space.

En su intervención, la diputada de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático ha señalado la idoneidad de este proyecto, a través del que se está trabajando en la creación de un espacio federado de datos, modelos y servicios relacionados con el suelo para poder utilizarlos posteriormente en soluciones transformadoras.

"Los espacios de datos federados permiten compartir información de forma segura, interoperable y respetuosa con la soberanía de los datos, creando ecosistemas colaborativos donde el valor no se concentra, sino que se distribuye, por lo que este modelo es especialmente relevante para territorios rurales, donde la cooperación es esencial para ganar escala y competitividad", ha declarado.

En este sentido, Uceda ha remarcado la importancia del uso avanzado del dato en el sector agroalimentario, ya que "permite avanzar hacia una agricultura más sostenible y eficiente, esto es, desde la mejor gestión del agua, hasta la optimización del uso del suelo, la adaptación al cambio climático o la mejora de la trazabilidad y la calidad de los productos".

"Todo ello contribuye a reforzar la sostenibilidad ambiental, pero también la sostenibilidad económica de las explotaciones y la sostenibilidad social de nuestros pueblos", ha manifestado.

Además, ha aludido a la digitalización del sector agrario como "herramienta clave frente al reto demográfico", puesto que "facilita la incorporación de jóvenes y mujeres al sector, genera empleo cualificado y abre nuevas oportunidades vinculadas a la tecnología y el análisis de datos".