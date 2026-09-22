Diputación de Jaén y UGT analizan la situación del empleo, la vivienda y servicios públicos en la provincia

Pilar Gil y Juan Latorre (c), en la reunión junto a Antonio García y Capilla Vega. - UGT-JAÉN

JAÉN 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén y UGT ha analizado este martes la situación del empleo, la vivienda y servicios públicos en la provincia, además del impacto que pueden tener proyectos como el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex).

Ha sido en el encuentro institucional que el presidente de la Administación provincial, Juan Latorre, ha mantenido con la secretaria general del sindicato, Pilar Gil, y otros miembros de su comisión ejecutiva.

En esta reunión, Latorre ha señalado la "colaboración estrecha" entre ambas entidades, además de reconocer "la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras" que desempeña UGT y su implicación en los asuntos estratégicos para el territorio jiennense.

Entre ellos, han abordado "la situación del empleo y de la vivienda, especialmente en lo que afecta a los jóvenes". "Aunque son cuestiones que no son competencia directa de la Diputación, llevamos muchísimo tiempo apostando por estas dos cuestiones", ha resaltado.

En primer lugar, con la puesta en marcha del Plan de Empleo y Empresa, del que "se han beneficiado muchísimas empresas de la provincia", y en el ámbito de la vivienda, "desarrollando un programa de adquisición de vivienda para jóvenes centrado en dos comarcas que les afecta de lleno el reto demográfico, como son la Sierra de Segura y El Condado".

Igualmente, ha recordado la petición que hizo en la reunión que mantuvo el pasado viernes con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno para ofrecer soluciones en materia de vivienda.

"Le insté al presidente que, si la Junta no quiere gestionar los fondos que le han llegado del Gobierno de España en materia de vivienda, los transfiera a las diputaciones provinciales para que podamos llegar de verdad, con política de vivienda valiente, al territorio, no solamente a la Sierra de Segura y a la comarca del Condado, sino al conjunto de la provincia de Jaén", ha afirmado.

Junto al empleo y la vivienda, en este encuentro se ha analizado el impacto que puede tener para el desarrollo socioeconómico de la provincia proyectos como el Cetedex, el Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas o los fondos EDIL.

"Son actuaciones muy importantes en las que este sindicato siempre ha estado presente, porque se trata de proyectos estratégicos para nuestra provincia", ha asegurado el presidente de la Diputación.

DIÁLOGO SOBRE PROBLEMAS REALES

Por su parte, la secretaria general de UGT Jaén ha aludido a la importancia una interlocución fluida entre los agentes sociales y las administraciones, subrayando que "el diálogo social tiene que servir para hablar de los problemas reales de la ciudadanía, buscar soluciones y conseguir resultados".

En el encuentro, asimismo, ha reclamado empleo de calidad, vivienda asequible y servicios públicos fuertes para garantizar oportunidades y futuro en la provincia.

De este modo, la dirgente sindical ha hecho hincapié en la necesidad de seguir apostando por un empleo estable y con salarios dignos, que permita desarrollar un proyecto de vida.

"No se trata únicamente de crear empleo, sino de que ese empleo sea estable, tenga salarios dignos y permita a las personas trabajadoras desarrollar un proyecto de vida", ha dicho Gil, que se ha detenido especialmente en la necesidad de generar oportunidades para que los jóvenes puedan permanecer en la provincia si así lo desean.

La vivienda ha sido otro de los asuntos centrales del encuentro, puesto que el acceso a una vivienda asequible constituye una condición fundamental para la emancipación de los jóvenes y para luchar contra la despoblación.

"No podemos hablar de emancipación, de juventud o de fijar población en nuestros pueblos si acceder a una vivienda resulta cada vez más difícil para una persona trabajadora", ha recalcado.

Junto a ello, desde UGT-Jaén se ha puesto sobre la mesa la necesidad de reforzar los servicios públicos, las infraestructuras y la capacidad de los municipios para generar actividad y empleo, especialmente en las localidades más pequeñas. En este sentido, ha consideradp que la lucha contra la despoblación debe garantizar que vivir en un municipio pequeño no suponga disponer de menos oportunidades ni de menos derechos.