La Diputación de Jaén valora el desarrollo de los planes turísticos en la provincia con más de 70 millones de inversión

JAÉN 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha valorado el desarrollo de los planes turísticos que se ejecutan en la provincia con una inversión superior a los 70 millones de euros.

Así lo ha indicado en el marco del Consejo Provincial de Turismo donde, también se han analizado los datos turísticos registrados hasta julio del 2025, se ha presentado el plan de promoción turística de la Administración provincial para el último trimestre y se ha dado cuenta de los galardonados en los Premios Jaén Paraíso Interior.

"En la provincia de Jaén, son ya 70 millones de euros los que se están destinando al sector turístico, a fortalecer y a mejorar la competitividad del sector, con once planes de sostenibilidad turística en destino y el programa Impulsa Patrimonio como principales iniciativas. De esos planes, la Diputación gestiona una decena de proyectos en este momento por un valor de 22,5 millones de euros", ha explicado Reyes.

Al hilo, ha aludido al desarrollo de estos planes, que se ejecutan "gracias a los fondos europeos que han llegado de la mano del Gobierno de España". Además, ha resaltado que "hizo caso a la reivindicación de la Federación Española de Municipios y Provincias para que los gobiernos locales pudieran gestionar estos fondos", de modo que llegaran a todos los municipios.

Tras recordar que estos proyectos deben estar concluidos en junio de 2026, ha enumerado algunos de los planes de sostenibilidad turística que gestiona la Administración provincial, como los de los parques naturales de Cazorla, Segura y Las Villas, y de Sierra Mágina, o el de OleotourJaén; la plataforma inteligente de destino o el proyecto de recuperación de la iglesia de Santo Domingo en la capital jiennense.

También ha informado sobre la finalización de dos proyectos, el de fortalecimiento de la actividad comercial en Jaén Paraíso Interior: experiencia piloto en las zonas turísticas de Baeza y Cazorla, con 1,38 millones de euros; y el Camino Mozárabe de Santiago Turístico e Inteligente, que se ha desarrollado en colaboración con las diputaciones de Almería, Granada, Málaga, Córdoba, Sevilla y Badajoz.

Además, este mes concluirá el proyecto Experiencias Marca España de Oleoturismo, liderado por la Diputación de Jaén con la colaboración de ocho diputaciones y la Asociación Española de Municipios del Olivo. "Estamos realizando un gran esfuerzo y un gran trabajo para seguir avanzando hacia un nuevo modelo turístico sostenible, de calidad y que genere riqueza y empleo en nuestros pueblos y ciudades", ha subrayado.

VIAJEROS Y PERNOCTACIONES

Con respecto a los datos estadísticos que ofrece el Sistema de Inteligencia Turística (SIT) de la provincia de Jaén, se ha señalado el descenso en el número de viajeros y pernoctaciones en julio: 65.571 viajeros en los alojamientos turísticos, un 4,21 por ciento menos que en julio de 2024, y 135.815 pernoctaciones, con un retroceso del 8,36 por ciento.

En el acumulado de enero a julio, también hay un ligero descenso del 1,8 por ciento en visitantes, alcanzando los 409.116, y un 2,6 por ciento menos de pernoctaciones, con 773.813.

No obstante, el presidente de la Diputación ha puesto el acento en otros indicadores positivos como el impacto económico, la estancia y el gasto medio o la valoración que los turistas hacen de la oferta jiennense.

"El turismo ha generado 104,2 millones de euros en el segundo trimestre de este año, lo que supone con menos visitantes un incremento del cinco por ciento con respecto a los ingresos producidos por el turismo en la provincia de Jaén en el segundo trimestre del año pasado. Y también mejora la estancia media, alcanzándose los 2,7 días, con un gasto medio por visitante de 90 euros diarios", ha afirmado.

Junto a ello, ha hecho especial mención a otro indicador positivo para la provincia de Jaén: la valoración que realizan quienes la visitan y que la sitíuan en "primera posición en Andalucía con una nota de 9,43 sobre diez".

PROMOCIÓN

Por otra parte, en la reunión del Consejo Provincial de Turismo también se ha expuesto el plan de promoción previsto por la Diputación para el último trimestre del 2025, con presencia en ferias como Ibercaza, Tierra Adentro, World Travel Market, en Londres o Intur en Valladolid.

Igualmente, incluye viajes de familiarización, participación en jornadas profesionales en el Levante español, Portugal, Extremadura, Castilla y León o Madrid y la presencia en eventos como la Cumbre Mundial de Asociaciones de Agencias de Viajes que se celebrará en Jaén y Úbeda el próximo mes de noviembre.

Además, la Administración provincial estará en eventos gastronómicos como la Asamblea Regional Andaluza de Eurotoques; San Sebastián Gastronómika, donde se celebrará la final del Premio Internacional de Cocina con aceite de oliva virgen extra; las Fiestas del Primer Aceite de Jaén, en Martos y Fuenlabrada, y la Gala Michelin, prevista el 25 de noviembre en Málaga.

COLABORACIÓN

"Quiero insistir en que tenemos que seguir trabajando a través de la colaboración público privada para mejorar los datos que venimos registrando. El verano ha sido especialmente complicado y duro desde el punto de vista climatológico y creo que tenemos que seguir mejorando para avanzar en lo que era un objetivo hace muy pocos años y que lo hemos conseguido, que Jaén dejara de ser una provincia de paso para ser una provincia de destino, y para luchar contra la estacionalidad del turismo", ha dicho Reyes.

Finalmente, en esta reunión del Consejo Provincial de Turismo celebrada a escasos días de la conmemoración del Día Mundial del Turismo, se ha dado cuenta de los Premios Jaén Paraíso Interior, que concede la Diputación a personas y entidades por su contribución a la promoción de la provincia.

En esta edición, los galardonados serán el escritor y artista David Uclés, las Fiestas Calatravas de Alcaudete, el empresario y presidente de honor del Círculo Taurino de Baeza, Manuel Torres, y la empresaria Catalina Moral, gerente de Aventura Sport.