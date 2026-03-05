La Diputación de Jaén valora la labor de la asociación GAMA para prevenir y concienciar sobre problemas de salud mental

El vicepresidente primero de la Diputación, Juan Latorre (4i), con miembros de la asociación GAMA. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

ALCALÁ LA REAL (JAÉN), 5 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Jaén ha valorado la labor que realiza la asociación GAMA --Grupo de Ayuda Mutua de Alcalá la Real-- en materia de concienciación, apoyo y prevención de cuestiones relacionadas con la salud mental.

Así lo ha indicado este jueves el vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, quien ha mantenido una reunión con miembros del colectivo, en la que también ha participado la diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco.

Tras señalar la importancia que da la Administración provincial a "estar en el día a día de todas las asociaciones, conocer la labor que desarrollan", Latorre ha destacado el trabajo de GAMA. "Una entidad que es prácticamente nueva, ya que cumple dos años en el mes de marzo, pero que está desarrollando una labor fundamental en la concienciación y sobre todo en la prevención de la depresión y del suicidio", ha dicho.

Al respecto, ha destacado que en una localidad como Alcalá la Real, que siempre ha "tenido unos indicadores un poco por encima de la media nacional en este asunto", afortunadamente ya hay datos más esperanzadores".

Para alcanzar estas cifras, ha puesto de relieve "que una asociación como GAMA acompañe a las familias, conciencie, apoye y haga una prevención enorme sobre salud mental, sobre depresión, sobre suicidio".

En esta línea, Latorre ha remarcado que "la prevención del suicidio es un asunto de salud pública que tiene una enorme trascendencia". Especialmente, según ha añadido, "en el ámbito rural, donde los recursos especializados no llegan del todo", de modo que "es importante que existan asociaciones como GAMA que realicen ese apoyo a las familias y a las personas afectadas".

"Desde la Diputación Provincial de Jaén tenemos muy claro que vamos a seguir apoyando todos los asuntos que tengan que ver con la salud mental y con el bienestar emocional", ha asegurado el vicepresidente.

Al hilo, ha recordado que está desarrollando, junto a la Universidad de Jaén el programa Procare, "dirigido a la prevención de la depresión y de las enfermedades de salud mental entre jóvenes universitarios".

De igual forma, ha informado a los responsables de GAMA sobre la línea de ayudas que, a través del área de Igualdad y Bienestar Social, la Administración provincial "pone cada año en marcha y de la que durante 2025 se han beneficiado aproximadamente unas 150 entidades y asociaciones de toda la provincia de Jaén".

"Queríamos darles a conocer esta línea de financiación dirigida a asociaciones sin ánimo de lucro como GAMA para trabajar en esta materia", ha explicado sobre una convocatoria que "en este año 2026 se abrirá en torno al mes de mayo".

Ha avanzando, además, que lo hará con "un aumento considerable de su cuantía", ya que pasará de 300.000 a 360.000 euros aproximadamente para que la Diputación siga contribuyendo a mejorar los servicios que prestan asociaciones como GAMA en la provincia.