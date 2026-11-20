Visita a la Cámara de Comercio e Industria de Andújar. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

ANDÚJAR (JAÉN), 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, ha valorado el papel de la Cámara de Comercio e Industria de Andújar de apoyo y acompañamiento al tejido empresarial para favorecer el desarrollo socioeconómico de la ciudad y el conjunto de la comarca.

Así lo ha indicado este viernes durante una visita la sede de esta entidad, donde ha mantenido una reunión con su presidente, Javier Camello, en la que han abordado las iniciativas de la institución cameral en las que colabora la Administración provincial.

"Trabajamos codo con codo con la Cámara de Comercio de Andújar con importantes proyectos como Andújar Flamenca, un auténtico escaparate de la moda flamenca que nos permite poner el sello de Andújar y de la provincia de Jaén en una industria que genera riqueza y empleo en esta ciudad", ha dicho Latorre, que ha estado acompañado por el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona.

También se ha referido a otros programas como PotencIA2, una iniciativa que representa la apuesta por la innovación, la inteligencia artificial y la transformación digital como herramientas para mejorar la competitividad de las empresas y abrir nuevas oportunidades de negocio.

Una decena de empresas participaron en la primera edición de este programa que ha vuelto a ponerse en marcha este año para ayudar al tejido empresarial a descubrir la inteligencia artificial y su aplicación práctica.

"Las instituciones públicas tenemos que acompañar a las cámaras de comercio y al tejido empresarial en su desarrollo económico y en la mejora de su competitividad. Por eso, desde la Diputación de Jaén realizamos a lo largo del año programas de acompañamiento a empresas, como el Plan de Empleo y Empresas, que se despliega a lo largo y ancho de toda la provincia para ayudar, sobre todo, a la creación de empleo", ha destacado.

Latorre, además, ha apelado a la necesaria planificación de inversiones "que son fundamentales para el desarrollo económico e industrial de Andújar, de esta comarca y de la provincia de Jaén".

En este sentido, se ha referido a la planificación eléctrica 2027-2030 del Gobierno de España, en la que "se ha previsto una nueva subestación eléctrica en Andújar de 400 kilovoltios, que se pondrá en marcha a lo largo de los próximos meses". "Es una noticia muy importante para impedir que ninguna empresa no pueda venir hasta aquí por falta de potencia eléctrica", ha afirmado.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Andújar ha agradecido la visita del presidente de la Diputación jiennese en esta nueva etapa para la institución después de tres décadas con Eduardo Criado al frente.

"Queremos dar a conocer y abrir la cámara, así como seguir con el legado que nos dejó Eduardo, pero con nuevas fuerzas, nuevas ideas y nuevas tendencias. Por eso, es una enorme satisfacción recibir a Juan Latorre y que haya tenido la deferencia de venir a conocer de primera mano nuestros proyectos, nuestras necesidades y ofrecernos el apoyo de la Diputación", ha declarado Camello.