El diputado Paco Reyes interviene en Bedmar (Jaén) en la presentación del libro 'La fuente de los tristes'

El diputado Paco Reyes interviene en Bedmar en la presentación del libro 'La fuente de los tristes'. - DIPUTACION DE JAÉN

BEDMAR (JAÉN), 3 (EUROPA PRESS)

El diputado provincial Paco Reyes ha participado en la Casa de la Cultura 'Federico García Lorca' de Bedmar (Jaén) en la presentación de 'La fuente de los tristes', obra póstuma del profesor y escritor bedmareño Diego Rodríguez Vargas. Este encuentro literario forma parte del programa de actividades diseñado por la Diputación con motivo del 75º aniversario del Instituto de Estudios Giennenses (IEG).

En este acto, en el que han tomado parte alcalde de Bedmar, Enrique Carreras; el consejero director del IEG, José María Capitán; el hijo del autor, Alberto Rodríguez; y el presidente de la Asociación Bedmar-Debate, Fernando Viedma, se ha rendido homenaje también a la trayectoria educativa y cultural de este escritor bedmareño, ha señalado la Diputación en una nota.

Diego Rodríguez Vargas (1949-2026) desarrolló durante cuatro décadas su labor docente y ejerció también como presidente del Ateneo de Málaga. Su trayectoria educativa fue reconocida, entre otros galardones, con el Premio Internacional Santillana de Experiencias Escolares e Innovación Educativa, que recibió en 1999.

En el ámbito literario, Rodríguez Vargas es autor de obras como 'Isnatín', 'Los jardines de Deusto', 'Las cadenas del miedo', 'Perdidos en la tarde', 'El penacho de Moctezuma' y 'Al son de una casida'.