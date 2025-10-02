La directora Eva Libertad presenta la película ‘Sorda’ en los Encuentros con el Cine Español de la Diputación de Jaén

JAÉN 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora murciana Eva Libertad ha presentado este jueves en los Encuentros con el Cine Español de la Diputación de Jaén su película 'Sorda' acompañada por la actriz Miriam Garlo, protagonista del filme. La diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha asistido a la proyección de esta cinta, que tenido lugar en los Cines La Loma de la capital jiennense, donde ambas artistas han mantenido una charla-coloquio con el público asistente.

'Sorda', estrenada en el Festival Internacional de Cine de Berlín, ha cosechado una exitosa trayectoria internacional y nacional, según ha destacado la Institución Provincial en una nota. En el Festival de Málaga 2025 obtuvo la Biznaga de Oro a la Mejor Película Española, el Premio del Público y reconocimientos a sus intérpretes principales, Miriam Garlo y Álvaro Cervantes.

A nivel internacional, ha sido distinguida con el Premio del Público en la sección Panorama de la 75ª Berlinale, el Arthouse Cinema Award, el Premio de la Crítica Latinoamericana al Cine Europeo en el Festival de Guadalajara (México) y el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cine de Seattle. Además, y de cara a los próximos Premios Goya 2026, 'Sorda' se perfila como una de las candidatas con mayor proyección, tras su inclusión en la preselección de la Academia de Cine para representar a España en los Óscar 2026, aunque finalmente no fue la elegida.

Esta cinta --que está basada en el cortometraje homónimo realizado por Eva Libertad en 2021-- narra la historia de Ángela, una mujer sorda que espera un hijo junto a su pareja oyente, Héctor. La llegada de su bebé confrontará a la protagonista con las dificultades de criar a su hija en un mundo que no siempre está pensado para personas con discapacidad auditiva.