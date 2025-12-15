Escolares de Jaén conocen las bondades del aceite de oliva virgen extra con un desayuno saludable

Desayuno saludable en el colegio Almadén - UPA

JAÉN 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 370 escolares del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Almadén, en Jaén capital, han conocido las bondades del aceite de oliva virgen extra a través de la campaña 'AOVE de Jaén: Motor e Impulso de Sostenibilidad y Salud', que promueve la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Jaén con el patrocinio de la Diputación Provincial y que se ha desarrollado este lunes en este centro educativo.

El diputado de Agricultura y Ganadería, Javier Perales, junto al secretario general de UPA-Jaén, Jesús Cózar, y el delegado territorial de Desarrollo Educativo de la Junta en Jaén, Francisco José Solano, han participado en la celebración de esta actividad, en la que los escolares se han convertido en cocineros por un día elaborando su propio desayuno a base de pan untado con una crema realizada con aceite de oliva virgen extra (AOVE) y cacao. Además, han participado en una charla informativa sobre las propiedades beneficiosas que tiene el consumo de AOVE para la salud.

Perales ha señalado la importante labor promocional del aceite que se lleva a cabo a través de esta campaña que alcanza ya su 22ª edición. "Es una de las iniciativas de las que más orgullosos nos sentimos porque llegas directamente a los niños y a los más jóvenes y es imprescindible para que se conciencien de la importancia que tiene el AOVE en la provincia y también para su salud", ha apuntado.

En su intervención, Jesús Cózar ha agradecido al colegio que haya abierto sus puertas para hacer esta última actividad de la campaña, un desayuno a base de "lo mejor que tenemos en nuestra tierra" y que busca que "los niños y las niñas incorporen a su dieta el aceite como algo fundamental, que aprendan en el cole a hacerse un desayuno o una merienda saludable y se lo lleven a su casa y que se conviertan en consumidores del aceite de oliva virgen extra".

Esta edición arrancó con un foro en el Parlamento Europeo, con el que, por segundo año consecutivo, se han traspasado las fronteras nacionales para desarrollar una cata entre europarlamentarios y altos funcionarios de la Unión Europea.

Ya de vuelta en España, también se ha celebrado un desayuno saludable en Guadalajara y un foro con cata-maridaje entre los futuros cocineros que se están formando en la ciudad castellano-manchega. En total, 700 estudiantes y 40 alumnos y profesores de Cocina y Restauración han descubierto las bondades saludables y las cualidades del aceite de oliva virgen extra de Jaén.

Por su parte, el delegado de Desaoolo Educativo ha agradecido a UPA Jaén la celebración de esta campaña y ha destacado la importancia de actividades de este tipo para fomentar entre los más pequeños de los hogares unos hábitos alimentarios más saludables que, unidos al deporte, permitan tener un crecimiento completo.

El alumnado del Colegio Almadén de Jaén se ha convertido en cocineros por unos instantes, puesto que ellos mismos se han elaborado un desayuno saludable a base de aceite de oliva virgen extra con una novedad, en esta ocasión, además del gorro de cocinero se han encontrado con un delantal elaborado, específicamente, para esta nueva edición de la campaña.

Con esta actividad se pretende que los más pequeños consideren el AOVE como piedra angular de su alimentación y que descubran cómo lo pueden utilizar ellos mismos para crear su propio desayuno o merienda.