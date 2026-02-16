Finalizan las obras de mejora de la carretera que une Martos y Fuensanta de Martos

JAÉN 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha finalizado las obras de mejora de la carretera JA-3305 que une Martos con Fuensanta de Martos, un proyecto en el que la Administración provincial ha invertido cerca de un millón de euros.

El vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, acompañado por el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, ha visitado junto a los alcaldes de Martos y de Fuensanta de Martos, Emilio Torres y Antonio Navas, respectivamente, esta carretera "que además de conectar estos municipios, también es una vía de comunicación muy importante entre la Campiña y la Sierra Sur de la provincia jiennense", ha destacado Latorre.

Las obras que se han llevado a cabo en esta vía han consistido en el refuerzo del firme en los algo más de ocho kilómetros que presentaba un asfalto agotado, con lo que ello suponía para la seguridad del tráfico. Además, se ha procedido a la sustitución de parte de la señalización vertical, la renovación de la señalización horizontal, marcas viales y balizamiento en toda la longitud de la carretera y al acondicionamiento de los accesos de los caminos públicos existentes.

Latorre ha remarcado que "la inversión en carreteras es invertir en presente, pero sobre todo, invertir en futuro, en el futuro del desarrollo territorial de la provincia de Jaén". Por eso, durante el año 2026 la Diputación de Jaén va a destinar "un presupuesto histórico" a carreteras, 25 millones de euros, que es "más del doble de lo que la Diputación viene destinando con carácter habitual".

Junto al proyecto finalizado en la carretera JA-3305, de Martos a Fuensanta de Martos, el vicepresidente primero de la Diputación ha anunciado que se encuentran en redacción otras actuaciones en carreteras de la zona, como la mejora del firme de la JA-3307, Las Casillas de Martos a Alcaudete, y de la JA-3308, que va de Martos al límite de la provincia por Monte Lope Álvarez, y que "van a servir para mejorar la seguridad y la conexión entre los distintos municipios de esta comarca".

Por su parte, el alcalde de Martos, Emilio Torres, ha puesto el foco en la importancia de la mejora de esta carretera "teniendo en cuenta la alta frecuentación que tiene y el desgaste que presentaba el firme". También agradecido se ha mostrado el alcalde de Fuensanta de Martos, Antonio Navas, porque "es una obra muy importante para Fuensanta de Martos, especialmente porque tenemos una gran industria del mueble tapizado y por aquí pasan los vehículos de estas empresas".