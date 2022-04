Francisco Reyes participa en un coloquio sobre la recuperación económica organizado por Tribuna Cívica

JAÉN, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Aula de Cultura del Palacio Provincial de Jaén ha acogido este lunes un coloquio-debate sobre la recuperación económica en tiempos de crisis, organizado por la Asociación Tribuna Cívica de Jaén. El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, acompañado por el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, ha participado en este acto que ha moderado el periodista Ginés Donaire y en el que han intervenido los ex secretarios generales de la Unión General de Trabajadores (UGT) y de Comisiones Obreras (CCOO), Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, respectivamente, así como el presidente de esta asociación, Andrés Medina.

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha dado la bienvenida a los ponentes y ha destacado que en momentos como el actual, "en los que todo va muy rápido, en los que no tenemos tiempo para reflexionar y escuchar, en los que parece que ser que todo aquello que no quepa en un tuit, en un mensaje de Facebook o una historia de Instagram no llega donde tiene que llegar, es importante conocer opiniones y reflexiones que son interesantes y necesarias. Por eso reitero mi felicitación a la Asociación Tribuna Cívica de Jaén por organizar este tipo de eventos".

Con respecto al contexto socioeconómico actual en España, en Europa y en el mundo y cómo se está afrontando la recuperación económica, el presidente de la Diputación de Jaén ha manifestado que "necesitaremos tiempo para valorar lo que han supuesto los ERTE a raíz del estado de alarma, el cese de actividad para los autónomos, la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, las ayudas de los fondos ICO o que en este momento de dificultad hayamos sido capaces de incrementar el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros o recuperar el incremento de las pensiones de acuerdo al Pacto de Toledo. Necesitaremos perspectiva histórica porque vamos tan rápido que no somos capaces de valorarlo".

Por último, Reyes se ha referido a los derechos de los trabajadores por los que han "peleado" los dos ponentes de este coloquio. "De todo esto no tenemos escritura y hay acuerdos que creemos que están ahí para siempre y sin embargo, estamos escuchando mensajes que van en la dirección contraria a los avances que ha habido en este país, no por casualidad, sino porque ha habido gente que se ha dejado la vida para conseguirlos".