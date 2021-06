Francisco Reyes participa en la presentación del libro 'Al amparo del feminismo'

JAÉN, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, acompañado por la vicepresidenta primera de la administración provincial y diputada de Igualdad y Bienestar Social, Francisca Medina, ha tomado parte en la presentación del libro 'Al amparo del feminismo', del que son responsables Amparo Rubiales y Octavio Salazar, quienes también han intervenido en este acto celebrado en el Aula de Cultura de la Diputación.

En la puesta de largo de esta obra, Reyes ha desgranado la trayectoria personal y profesional de ambos autores y les ha dado la enhorabuena por esta publicación, en la que se mantiene "un diálogo fresco y actual en torno al valor de la aportación de la mujer a la sociedad en las últimas décadas". En las páginas de 'Al amparo del feminismo' encontramos "la conversación entre un hombre y una mujer, de generaciones distintas, cómplices pero diferentes, sobre cómo el feminismo penetra en la memoria, la política, las vidas y el Derecho", ha incidido el presidente de la administración provincial.

Así, y a través de este diálogo, Amparo Rubiales y Octavio Salazar "hacen un recorrido por la memoria feminista de nuestro país, por las grandes cuestiones en materia de igualdad y por algunos de los muchos retos pendientes", ha puntualizado Reyes, partiendo de la base de que en esta conversación "ambos comparten tanto perspectiva jurídica como pensamiento crítico en torno a la realidad de la mujer".

En este contexto, el presidente de la Diputación ha entrado también a valorar el movimiento feminista en la actualidad, sobre el que ha expresado que "el feminismo es algo tan sencillo y tan complejo a la vez como la lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres". Al respecto, ha insistido en que "las mujeres deben tener los mismos derechos, reales y efectivos que los hombres, y en esta premisa afortunadamente somos cada vez más los que estamos de acuerdo".

La Diputación de Jaén está trabajando en esta línea de acción, que de hecho "es el objetivo primordial de nuestro Plan de Igualdad, que actualmente está en su tercera edición", ha expuesto Francisco Reyes. En el marco de esta iniciativa se encuentra multitud de propuestas que el presidente de esta institución ha desgranado sucintamente, y entre las que ha citado actuaciones como el Festival de Cortometrajes contra la violencia de género; el Premio de Investigación en Políticas de Igualdad; la Escuela de Feminismo y Empoderamiento; o los ciclos de conferencias '12mesesIgualdad'.

También se enmarcan en este plan propuestas para combatir "la violencia hacia las mujeres, que sigue siendo la expresión más extrema de la desigualdad", ha enfatizado Reyes. Sobre esta última cuestión se ha detenido asegurando que "aunque no hay duda de que el peso de la ley es fundamental, por justicia y reparación a las víctimas, no menos lo es que sin un cambio cultural no conseguiremos que esta lacra social se extinga", ha concluido el presidente de la Diputación de Jaén.