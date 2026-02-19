Huelma (Jaén) renovará su red de agua en alta con 855.000 euros del Plan de Infraestructuras Hidráulicas

Presentación del Plan de Infraestructuras Hidráulicas para la mejora de la red de abastecimiento de agua en alta de Huelma. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Infraestructuras Hidráulicas impulsado por el Gobierno de España y la Diputación de Jaén permitirá la mejora de la red de abastecimiento de agua en alta de Huelma, con una inversión de más de 855.000 euros. El presidente de la Administración provincial, Paco Reyes, acompañado por el diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, ha presentado junto a la alcaldesa de Huelma, Ana María Guzmán, este proyecto en el marco de un acto en el que han estado presentes distintos colectivos vecinales de esta localidad.

Con la adecuación de esta red "se da respuesta a una demanda de vuestro pueblo", ha remarcado Reyes, que ha puesto de relieve la importancia del Plan de Infraestructuras Hidráulicas, tanto para Huelma como para el resto de la provincia jiennense, según ha trasladado la Administración Provincial en un comunicado.

Este plan "va a suponer en total una inversión de más de 206 millones de euros para ejecutar actuaciones dirigidas a garantizar el suministro de agua en nuestra provincia, especialmente, en periodos de sequía", porque "aunque actualmente, afortunadamente, los pantanos están a un nivel alto, pero el cambio climático esta aquí, es evidente, lo vemos día a día y la sequía hay que afrontarla cuando hay agua, hay que planificar las obras y anticiparse para cuando llegue ese periodo de escasez", ha remarcado.

Entre estas actuaciones, se encuentra la mejora de la red de abastecimiento en alta de Huelma, cuyo proyecto ha sido redactado por la Diputación de Jaén, que ha promovido también su inclusión en el Plan de Infraestructuras Hidráulicas.

Desde la Administración provincial, pese a que "no tenemos competencias en la gestión del ciclo integral del agua en Huelma", se ha impulsado este proyecto porque, según ha señalado Reyes, "somos muy conscientes del estado de deterioro de la red de abastecimiento en alta con la que cuenta actualmente el municipio y de la necesidad de intervenir cuanto antes para evitar que pueda quedarse sin suministro". Reyes ha subrayado que el objetivo del proyecto es "anticipar una solución efectiva a este problema".

De esta forma, con esta intervención, "damos respuesta a vuestras demandas y a la de vuestro ayuntamiento, además de poner de manifiesto la cooperación técnica, asistencial y económica que mantenemos desde la Diputación con los consistorios, especialmente los más pequeños, en la medida del presupuesto, que es limitado, y nuestras competencias", ha remarcado Reyes.

Este proyecto en Huelma, que será ejecutado por Acuaes --la Sociedad Estatal de las Aguas de las Cuencas de España, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España--, permitirá renovar los más de 4,3 kilómetros de la tubería actual de la red de abastecimiento en alta, así como reparar y mejorar los depósitos tanto del sondeo como del manantial de Guadalíjar. A ello se sumará la instalación de nuevos bombeos en los puntos de captación para impulsar el agua, además de la colocación de paneles solares fotovoltaicos, entre otras intervenciones.

"Se trata de una actuación muy importante que está dando ya los pasos necesarios para su ejecución y que supondrá una renovación integral de la red de abastecimiento de agua en alta de vuestro municipio, garantizando así el suministro futuro a la población", ha destacado el presidente de la Administración provincial.