Huesa (Jaén) e Hinojares (Jaén) cuentan ya con Puntos Vuela renovados

Inauguración Punto Vuela de Huesa tras su renovación - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los municipios jiennenses de Huesa e Hinojares cuentan ya con dos Puntos Vuela (antiguos Guadalinfo) totalmente renovados. Estas actuaciones forman parte de la estrategia para avanzar en la inclusión y capacitación digital de la provincia, especialmente en el entorno rural.

La renovación se ha llevado a cabo por parte de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Digital de Andalucía, y con el apoyo de la Diputación de Jaén.

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, Javier Carazo, ha explicado que el Gobierno andaluz está acometiendo "una profunda modernización de estos espacios, sus contenidos formativos, la experiencia de usuario y el equipamiento tecnológico".

Carazo ha definido estos centros como herramientas clave frente al desafío demográfico, útiles para "retener e impulsar el talento" y permitir que los profesionales teletrabajen y desarrollen sus proyectos de vida en los municipios.

Por su parte, la diputada provincial de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco, ha destacado que estos espacios son "un recurso esencial para la ciudadanía de la provincia de Jaén, especialmente en los municipios rurales".

Arco ha valorado el papel de esta red para facilitar el acceso a la tecnología, la formación y la tramitación electrónica, lo que ayuda a "reducir la brecha digital y a garantizar la igualdad de oportunidades en el territorio".

Los nuevos Punto Vuela de Huesa e Hinojares han registrado una notable actividad entre enero y septiembre de este año. En concreto, el centro de Huesa suma 687 usuarios y 73 actividades desarrolladas en los primeros nueve meses del año, con 317 personas activas y 92 nuevas altas. Por su parte, el Punto Vuela de Hinojares acumula 562 usuarios, 53 actividades, 118 personas activas y 63 nuevas altas en el mismo periodo .

En ambos centros se imparten actividades muy variadas, destacando las dirigidas a la ciudadanía en general y las vinculadas a la comunicación y la colaboración en línea. Estos espacios facilitan el acceso a la administración electrónica, servicios sanitarios y financieros digitales, así como a tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la impresión 3D o los drones.

La transformación de los antiguos centros Guadalinfo en espacios digitales de última generación se dirige a municipios de menos de 20.000 habitantes. En la provincia de Jaén, se ha destinado una inversión total de 5,76 millones de euros entre los años 2021 y 2026 para modernizar en torno a un centenar de estos centros.

Para el sostenimiento, funcionamiento y dinamización de esta infraestructura, la Diputación de Jaén coopera con los ayuntamientos jiennenses de menos de 20.000 habitantes y con el Consorcio Fernando de los Ríos. Gracias a esta colaboración, la provincia cuenta actualmente con una red de 95 Puntos Vuela y 30 Aldeas Digitales.