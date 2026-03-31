El Instituto de Estudios Giennenses publica un libro sobre el mundo rural del valle del río Cuadros en Sierra Mágina

Presentación del libro 'Aproximación al mundo rural del valle del río Cuadros'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Giennenses (IEG) de la Diputación ha editado el libro titulado 'Aproximación al mundo rural del valle del río Cuadros' que analiza las características demográficas, educativas, sociales, históricas y geográficas de las cuatro poblaciones de Sierra Mágina ligadas a este valle, como Bedmar, Albanchez de Mágina, Jimena y Garcíez.

El presidente de la Administración provincial, Paco Reyes, ha participado en la presentación de esta publicación de más de 220 páginas que ha sido realizada por un grupo de personas dirigido por Matías Gómez --miembro del colectivo CISMA-- e integrado también por los profesores José Ignacio Fernández, Baltasar Medina y Ambrosio Narváez, quienes también han estado presentes en este acto junto al alcalde de Bedmar, Enrique Carreras, y el consejero director del IEG, José María Capitán, según ha indicado la Institución Provincial en una nota.

Reyes ha destacado la investigación realizada por estos autores y ha recordado su colaboración en diversas iniciativas impulsadas en torno a Bedmar y a la comarca de Mágina, además de destacar el papel en la misma de Matías Gómez, fallecido el año pasado.

La edición de esta obra "es el resultado de un extenso y profundo trabajo de investigación sobre las características principales de las cuatro poblaciones que conforman el valle del río Cuadros", lo que ha permitido obtener "una radiografía exhaustiva de estas cuatro localidades de Sierra Mágina, articulando una base de datos imprescindible para la planificación y el diseño de estrategias que favorezcan el desarrollo de esta zona rural", ha señalado el presidente de la Diputación.

En esta misma línea, Reyes ha señalado la utilidad de contar con este tipo de estudios "tanto para trabajar en el impulso de iniciativas que contribuyan a dinamizar estos pueblos, como para subrayar e identificar todo aquello que les une, que es mucho". Bedmar, Garcíez, Albanchez y Jimena "tienen muchas similitudes que, como refleja esta publicación, pueden suponer una gran fortaleza para estos territorios", ha apuntado.

La edición de trabajos como el de "Aproximación al mundo rural del valle del río Cuadros" contribuyen a "subrayar no sólo que la singularidad de los municipios es su principal virtud, sino que poniendo en marcha estrategias comunes, hay más oportunidades para todos ellos en su conjunto", ha señalado Reyes.