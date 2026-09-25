Jaén acoge los II Premios Oleoturismo España para reconocer las mejores iniciativas oleoturísticas

Foto de familia con galardonados de los II Premios Oleoturismo España - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Jaén ha sido escenario este viernes de la entrega de los II Premios Oleoturismo España, unos galardones que convoca la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) con el objetivo de reconocer las mejores iniciativas, proyectos y experiencias oleoturísticas españolas.

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, acompañado por el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, ha participado junto a la presidenta de AEMO, Lola Amo, en este acto enmarcado en el Encuentro Oleoturismo España, que se ha desarrollado hoy en la Feria de Turismo de Interior de Andalucía, Tierra Adentro 2026.

Latorre ha mostrado su satisfacción por que la provincia jiennense acoja este acto con el que "se pone el foco, desde Jaén, provincia oleícola por excelencia, en el potencial oleoturístico de nuestro país" y ha hecho hincapié en el trabajo continuo y cooperativo que se ha desarrollado a través del Proyecto Oleoturismo España, del que forman parte estos premios.

Este proyecto ha sido liderado por la Diputación de Jaén junto con AEMO y ha contado con financiación de fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

Diputaciones y entidades de nueve provincias españolas participan en este proyecto que ha conseguido la implicación de más de 300 empresas ligadas al olivar y al aceite de oliva de estos territorios y con el que "se ha configurado, por primera vez a nivel nacional una oferta turística en torno al olivar y al aceite de oliva virgen extra", tal y como ha remarcado el presidente de la Administración provincial.

En la segunda edición de estos galardones han sido premiadas en varias categorías distintas entidades jiennenses. En concreto, con el premio a la mejor iniciativa innovadora se ha reconocido a la cooperativa Picualia, de Bailén; AOVELand, se ha llevado el premio en la categoría de almazara visitable y la Ermita Madre de Dios, de Úbeda, el de mejor iniciativa sostenible.

Junto a ellas, también han obtenido los II Premios Oleoturismo España, Los Encepados Experiencias y Hábitat Cigüeña Negra, de Cáceres, en las categorías de mejor emprendimiento y alojamiento temático, respectivamente; el restaurante Les Moles, de Tarragona, en la modalidad de oferta gastronómica, y OMED Centro de Experiencias, de Granada, como mejor experiencia oleoturística.

Además de la entrega de estos premios, el Encuentro Oleoturismo España ha incluido la entrega de certificaciones de adhesión a este proyecto a las diputaciones provinciales participantes --Jaén, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Huelva, Sevilla y Tarragona--. Asimismo, se han entregado estas certificaciones a más de un centenar de empresas jiennenses adheridas a OleotourJaén que también forman parte de 'Oleoturismo España'.