Jaén acoge la presentación del libro sobre Pepe González, el salesiano que dedicó su vida a los más necesitados

Presentación del libro sobre Pepe González. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Antiguo Hospital de San Juan de Dios ha acogido en la tarde de este viernes la presentación del libro 'Pepe, el cura de los Primeros', que ha editado la Fundación Don Bosco y que relata los casi 50 años como sacerdote salesiano de Pepe González Rodríguez, una trayectoria en la que se incluye su paso por la provincia de Jaén.

El presidente de la Diputación, Paco Reyes, ha participado en este acto en el que ha puesto en valor la labor que desempeña la Fundación Don Bosco "para brindar apoyo, orientación y oportunidades a aquellas personas que necesitan de ayuda para abandonar situaciones de exclusión social".

En el evento, Reyes ha señalado que "es un honor participar en la puesta de largo de esta publicación, en la que también colabora la Diputación Provincial". Sobre su protagonista, ha destacado que "hablar de Pepe González es hablar de compromiso, amor y solidaridad". Además, ha resaltado que la Diputación ha tenido la fortuna de colaborar con él a lo largo de los años en iniciativas que le han permitido trabajar en favor de quienes más lo necesitaban.

Por todo ello, el máximo responsable de la Diputación jiennense ha querido "aplaudir la gestión y el trabajo que ha hecho a lo largo de todos estos años, una labor que estoy convencido que va a seguir haciendo, porque Pepe González, Pepe el cura, es así".

El alcalde de Jaén, Julio Millán, y el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, también han asistido a esta presentación en la que Reyes ha remarcado igualmente "la entrega de personas como Pepe, que todos estos años ha ofrecido su tiempo y su saber a los más necesitados en provincias como Córdoba, Málaga, Granada, Sevilla o Jaén".

En esta línea, ha enfatizado que "Pepe pone nombre y rostro a todas esas organizaciones y entidades de carácter social que realizan un gran trabajo en nuestra sociedad, llegando a lugares donde muchas veces no llegamos las administraciones públicas".

El libro 'Pepe, el cura de los Primeros' recoge experiencias reales de este salesiano que ha trabajado con jóvenes en situación de vulnerabilidad y con familias y personas en exclusión social. Además de en Jaén, el libro también se presentará a lo largo de este mes de marzo en Granada, Sevilla y Córdoba.