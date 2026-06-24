Jaén capital acogerá del 1 al 4 de julio las XXII Jornadas para el Aprendizaje y la Enseñanza de las Matemáticas

Presentación de las jornadas - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 600 personas se darán cita en las XXII Jornadas para el Aprendizaje y la Enseñanza de las Matemáticas (JAEM) que tendrán lugar del 1 al 4 de julio próximos en el Campus de Las Lagunillas de la capital jiennense.

La Diputación y la Universidad de Jaén colaboran en este evento nacional organizado por la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM) junto a la delegación de la Sociedad Andaluza de Educación Matemática (SAEM) Thales en Jaén.

En la presentación de estas jornadas, la vicepresidenta tercera y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha destacado la relevancia a nivel nacional de este evento, "que es un congreso de referencia en el ámbito de la enseñanza y la didáctica de las matemáticas y que ha despertado un enorme interés".

Prueba de ello son las más de 600 personas inscritas, "una cifra histórica que supera las previsiones iniciales y que va a atraer a Jaén a docentes, investigadores y especialistas de todo el país".

Asimismo, han sido más de 200 los trabajos que se han presentado a esta vigésima segunda edición de JAEM, entre ponencias, talleres, comunicaciones y pósteres "lo que garantiza un programa científico de primerísimo nivel", ha apuntado Colomo para hacer hincapié en el esfuerzo organizativo que se ha llevado a cabo para que este congreso se desarrolle en Jaén.

"Organizar una cita de esta magnitud no es una tarea sencilla y ha habido un trabajo enorme, que nos va a permitir disfrutar a partir de la semana que viene de este congreso que va a ser importante para Jaén y también para toda la comunidad educativa", ha dicho Colomo.

Por su parte, el vicerrector de Formación Permanente, Tecnologías Educativas e Innovación Docente de la UJA, Francisco Roca, ha mostrado su satisfacción por que la UJA acoja un evento de estas características en un momento en el que "los matemáticos tenemos la necesidad de dar una buena enseñanza en esta materia".

La capital jiennense acoge este año estas jornadas que se desarrollan de forma bienal y que no se celebraban en Andalucía desde el 2007, año que tuvieron lugar en Granada, tal y como ha recordado el secretario general de la FESPM, Agustín Carrillo, que ha puesto de relieve la importante participación de profesorado de todas las etapas educativas.

En concreto, "casi el 20 por ciento de los inscritos son profesores de Educación Infantil y de Primaria, que no son especialistas en matemáticas, por lo que traerlos a una actividad de este tipo y en ese porcentaje y que, además, presenten propuestas para exponer con el resto de compañeros, es un gran éxito".

En esta misma línea, el delegado de SAEM Thales en Jaén, Juan Antonio Espinosa, ha señalado que esta edición "será recordada por su altísima calidad científica y por su sede, ya que la provincia de Jaén es un enclave que destaca por su valioso patrimonio, gastronomía, cultura y buena gente".

"Se trata del mayor evento de las matemáticas jamás celebrado en la provincia de Jaén, a la que situaremos en epicentro absoluto de las matemáticas, lo que demuestra la implicación de la SAEM Thales de Jaén por la mejora de la enseñanza de esta disciplina", ha remarcado Espinosa.

Estas XXII Jornadas para el Aprendizaje y la Enseñanza de las Matemáticas se complementarán también con distintas exposiciones, una de ellas dedicada a Juan Pérez Moya, matemático y humanista jiennense del siglo XVI y en la que colabora la Diputación de Jaén, a través del Instituto de Estudios Giennenses.

A esta muestra se sumarán otras sobre las mujeres en las matemáticas y en la estadística, una dedicada a la historia de las matemáticas y las fractales y otra que llevará por título 'Matemáticas en miniatura, un viaje infinito', que une matemáticas y filatelia.