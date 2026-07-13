Jimena (Jaén) amplía sus infraestructuras turísticas con una inversión de 170.000 euros

Visita al albergue municipal de Jimena - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JIMENA (JAÉN), 13 (EUROPA PRESS)

El municipio jiennense de Jimena ha ampliado sus infraestructuras turísticas tras una inversión de 170.000 euros a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de Sierra Mágina.

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, se ha desplazado hasta esta localidad de Jimena para visitar algunas de las actuaciones ejecutadas por la Administración provincial en el marco del (PSTD).

En esta visita, en la que también ha participado el alcalde de este municipio, Francisco Ruiz, el máximo responsable de la Diputación ha supervisado la intervención realizada en el antiguo cuartel de la Guardia Civil, que se ha reconvertido en un albergue municipal con una capacidad para 32 personas.

Junto a esta intervención, y también financiadas con fondos de este PSTD, en Jimena se ha creado un nuevo sendero en Pinar de Cánava; se ha adecuado el sendero existente para acceder al paraje de Los Caracoles, donde también se ha construido un mirador natural; y se han renovado las mesas y merenderos del paraje Pilar de las Pilas de Trías, todo ello con una inversión superior a los 170.000 euros.

Sobre estas actuaciones, Latorre ha puesto el acento en el esfuerzo que está haciendo la Diputación "de la mano de los ayuntamientos de esta comarca, en este caso el de Jimena, para ampliar y mejorar sus infraestructuras turísticas, todo ello con el fin de reforzar a Sierra Mágina como destino turístico".

En esta línea, el presidente de la Diputación ha incidido en que con la incorporación de recursos como los visitados "se incrementa el atractivo turístico de una zona que ya de por sí es ideal para desarrollar actividades en torno al turismo sostenible, especialmente dirigido al turismo educativo, de naturaleza y al oleoturismo".

Las actuaciones realizadas en Jimena se busca "seguir generando oportunidades para los empresarios y empresarias del territorio en torno al turismo sostenible, pero también para atender no solo a esos turistas que vienen a conocer nuestro destino, sino también a los propios jiennenses provocando así un mayor flujo de turismo de proximidad" y, por lo tanto, "un impacto positivo también en el desarrollo social, económico, comercial y en la vida de este municipio".

Además del albergue de Jimena y los senderos creados en parajes cercanos a esta localidad, el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Sierra Mágina, que cuenta con un presupuesto de más de tres millones de euros, contempla actuaciones similares en otros municipios de la comarca, como la mejora del albergue municipal de Larva, el del Paraje de Cabritas en Huelma, la adecuación de los alojamientos del paraje de Navalcán en Noalejo o la Casa de la Pradera de Cabra del Santo Cristo, entre otros.