Jimena (Jaén) contará con un albergue municipal renovado gracias a 134.000 euros del PSTD de Sierra Mágina

El diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, junto al alcalde de este municipio, Francisco Ruiz, en la visita a las obras de reforma del edificio. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JIMENA (JAÉN), 1 (EUROPA PRESS)

El municipio jiennense de Jimena contará con un albergue municipal renovado con capacidad para 32 personas, gracias a una inversión de 134.000 euros del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de Sierra Mágina, gestionado por la Diputación de Jaén.

El diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, ha visitado junto al alcalde de este municipio, Francisco Ruiz, el estado de las obras de reforma del edificio existente junto al antiguo cuartel de la Guardia Civil que pronto se convertirá en esta nueva infraestructura para el alojamiento turístico, según ha detallado la Institución Provincial en una nota.

En este sentido, Lozano ha relatado que desde la Diputación "estamos trabajando con el Ayuntamiento de Jimena para tener por fin un albergue adecuado a este municipio y a la oferta y la demanda que tiene dentro del Parque Natural de Sierra Mágina". "Un lugar espléndido para desarrollar actividades en torno al turismo sostenible y especialmente dirigido al turismo educativo, de naturaleza y al oleoturismo", ha destacado.

El albergue está distribuido en una sola planta, disponiendo de un salón comedor donde hay una zona reservada de cocina, cuatro dormitorios con capacidad para ocho personas cada uno de ellos. Las instalaciones se completan con dos aseos dobles y uno adaptado, una habitación de almacén y limpieza y una terraza superior. Para hacer realidad esta infraestructura turística se ha reformado un edificio que quedó sin terminar hace una década. Finalizada la construcción del inmueble, en las próximas semanas se acometerá la instalación eléctrica, la climatización, el sistema de iluminación, la pintura y la dotación del mobiliario.

Asimismo, Lozano ha explicado que "esta actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino que está ejecutando la Diputación Provincial en el Parque Natural de Sierra Mágina, con el objetivo de generar oportunidades para los empresarios y empresarias del territorio en torno al turismo sostenible".

Además, según ha detallado, esta intervención "busca atender no solo a los turistas que visitan nuestro destino, sino también a los propios jiennenses, fomentando un mayor flujo de turismo de proximidad y, en consecuencia, un impacto positivo en el desarrollo social, económico y comercial, así como en la vida cotidiana de este municipio".

Por su parte, el alcalde de Jimena ha agradecido a la Diputación de Jaén la inversión en el este nuevo albergue, "porque siempre están para apoyar a los pequeños municipios y potenciar lo que sin duda son nuevas oportunidades para el mundo rural". Respecto a esta nueva instalación turística, Ruiz ha reconocido que "va a aumentar significativamente el número de plazas de alojamiento para posibilitar la pernoctación de nuevos visitantes a nuestro municipio. Un proyecto que redundará en un impulso económico y turístico que es clave para la población de Jimena", ha augurado el alcalde.

Además del albergue de Jimena, el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Sierra Mágina, que cuenta con un presupuesto de más de tres millones de euros, contempla actuaciones similares en otros municipios de la comarca, como la mejora del albergue municipal de Larva, el del Paraje de Cabritas en Huelma, la adecuación de los alojamientos del paraje de Navalcán en Noalejo, o la Casa de la Pradera de Cabra del Santo Cristo.