Una jornada analiza en Jaén la influencia de la geopolítica en el sector del aceite de oliva

Inauguración de la jornada. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La jornada 'El sector del aceite de oliva del presente' se ha desarrollado este jueves en Jaén con el objetivo de analizar, entre otras cuestiones, la influencia que tiene la geopolítica en este ámbito.

Interóleo y AgriFood Comunicación han organizado este encuentro, en cuya inauguración han participado el presidente del citado grupo jiennense, Juan Gadeo; el presidente de la Diputación, Juan Latorre, y el del Consejo Oleícola Internacional (COI), Jaime Lillo.

Gadeo ha explicado que se ha pretendido traer "otra visión": "cómo influyen los acontecimientos, las decisiones que se toman en otros países, en otros mercados y otro tipos de consumidores, cómo nos influye todo eso directamente a nosotros tanto en los precios como en las decisiones de futuro", ha afirmado.

Para ello, se ha invitado a "ponentes de primer nivel" para que conocer "por dónde funciona, por dónde andan el consumo y la producción a nivel mundial, cómo las situaciones geopolíticas pueden influir en las decisiones" que toma el sector aquí, además de "tener una visión más amplia de por dónde viene el futuro".

Se trata, según ha remarcado el presidente del grupo jiennense, de "decisiones que muchas veces son de muy corto plazo" y lo que se pretende "es que se tengan en cuenta también decisiones estratégicas a más largo plazo".

"Interóleo quiere que se divulgue y que se tenga conocimiento de mercados de primera mano, como Estados Unidos; del mercado a nivel mundial, con la presencia del COI. Y, sobre todo, situaciones que pueden complicar la comercialización a nivel geopolítico, porque cuando se habla de mercados también se habla de consumidores, pero también de producción", ha subrayado.

CALIDAD

Por su parte, el presidente de la Diputación ha señalado la "necesidad de celebrar jornadas como esta para abordar los retos del presente, pero sobre todo del futuro, de un sector que es muy importante para la economía jiennense y que tiene que seguir siendo punta de lanza" de la provincia.

En este evento ha valorado el trabajo de la Diputación "de la mano de un sector estratégico" para Jaén, que "sigue siendo la mayor productora de aceite de oliva del mundo y la que produce el aceite de mayor calidad a pesar del contexto actual y de ese presente y futuro que todavía están por descubrir".

De ahí que, a su juicio, este tipo de encuentros sean fundamentales para abordar la rentabilidad, la profesionalización, la calidad y todas aquellas cuestiones que tienen que ver con una actividad, a la que "le afectan la meteorología y también el contexto internacional".

Sobre la primera, ha aludido a las borrascas de principios de año, que "generaron una situación difícil" en sector, que "recibió una respuesta extraordinaria por parte del Gobierno de España al inyectar en la provincia de Jaén más de 800 millones de euros en ayudas directas para los agricultores y también para las administraciones públicas de cara a paliar todos los efectos del temporal".

Respecto a la influencia del contexto internacional, ha insistido en que "es importante que se hable de los retos" que hay por delante y que se deben "afrontar con trabajo, con fortaleza e ilusión" desde una tierra que "ha sabido hacer bien las cosas, en especial en lo referente a la apuesta por la calidad".

"Es nuestro sello, nuestra marca, nuestra diferenciación, esa apuesta por la calidad del sector y también de las instituciones públicas", ha dicho Latorre, quien ha valorado en esta línea "el trabajo realizado por la Diputación por la calidad y la promoción del aceite de oliva. Dos aspectos que van unidos y que son cruciales para lograr uno de los principales objetivos: seguir aumentando el consumo a nivel mundial.

CONSUMO

Finalmente, el presidente del COI ha felicitado a los organizadores de esta jornada por "buscar esa mirada internacional para entender la geopolítica y el contexto del sector del olivar". Ha puesto de manifiesto que en los últimos años se ha constatado "un crecimiento del consumo internacional importante".

"Particularmente intenso desde la pandemia de covid, cuando vimos cómo ese vínculo de aceite de oliva-salud estaba bien fundamentado y cuando la gente se paró se dio cuenta de que quería tener una alimentación más sana, más sostenible y tras esto hay una demanda internacional muy importante", ha indicado.

Una demanda que, según ha rememorado, "se mantuvo incluso en campañas de escasez de producción, como la 2022-2023 y la 2023-2024, lo que provocó esos precios anómalamente altos, pese a lo cual los mercados de importación mantuvieron su ritmo".

Esto demuestra, a juicio de Lillo, que "hay unos consumidores fieles que están dispuestos a pagar por el producto y esto hay que entenderlo, asimilarlo y analizarlo en este tipo de jornadas y mirar el futuro".

"Es cierto que estamos en un contexto de gran incertidumbre geopolítica y arancelaria, pero también hay que decir que el sector de aceite de oliva, y Jaén como líder a nivel internacional, cuenta con unas perspectivas razonablemente buenas", ha comentado.

Y ello, según ha agregado, "en el sentido de que tiene unas macro-tendencias de consumo favorables porque hay más gente en el mundo que quiere alimentarse de una manera sostenible y saludable, además con un producto que invita a disfrutar de la vida porque es delicioso y versátil en la cocina".

El responsable del consejo ha apuntado que hay que tener en cuenta factores como que "el comportamiento de los consumidores no es el mismo en España o en Jaén, que en Estados Unidos o Canadá".

"Pero también hay que entender que eso ofrece una serie de oportunidades para comercializar esos aceites que el sector español lo está encabezando y lo está haciendo con un liderazgo sólido, y también ver las oportunidades de los nuevos acuerdos comerciales, como por ejemplo con Mercosur", ha apostillado.

INTERÉS

En esta línea, se ha referido a "buenas noticias", como que Brasil haya solicitado recientemente la adhesión al Consejo Oleícola Internacional, al igual que Sudáfrica. En su opinión, esto refleja que hay interés en el aceite de oliva, que hay nuevas regiones donde es normal que haya ciertos temores a la competencia, pero también hay una complementariedad".

"Lo que vemos es que cuando hay nuevas regiones productivas también crece el consumo, también hay más consumidores que pueden acercarse y entender el producto, y una vez que lo descubren, pues el líder de la producción y la comercialización creo que puede ver también oportunidades en esas nuevas regiones productoras", ha declarado.

Lillo ha puesto como ejemplo "el caso de China, donde hay pequeñas producciones, pero la capacidad que está desarrollándose en este país asiático está lejos de su consumo, que es elevadísimo. Por eso, provincias como Jaén o países como España "tienen un potencial de crecimiento y deben aprovechar su posición de liderazgo para explotar esas oportunidades".