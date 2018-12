Unas jornadas abordan la "historia de éxito" de la planificación estratégica de la provincia en su 20 aniversario

Actualizado 19/12/2018 17:18:51 CET

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes de Jaén, ha destacado la "historia de éxito" de la planificación estratégica en la provincia impulsada por la Fundación Estrategias, que cumple ahora su vigésimo aniversario.

Así lo ha puesto de relieve este miércoles en la inauguración de la jornada 'Desarrollo económico y social de la provincia de Jaén: 20 años de planificación estratégica (1998-2018)' organizada por la citada entidad, de la que también es presidente, en el Antiguo Hospital San Juan de Dios.

"Esta historia no acaba, sino que tiene que continuar desde el trabajo conjunto de todas las administraciones y los agentes sociales y económicos de la provincia", ha afirmado Reyes en un acto, que también ha contado con el consejero en funciones de Fomento, Felipe López; el rector de la UJA y vicepresidente de la fundación, Juan Gómez, y la subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño, además de representantes de los agentes socioeconómicos.

Sobre esta cita, el presidente de la Diputación ha apuntado que, junto a la reflexión sobre lo realizado, "nos ayuda a mirar hacia adelante sobre un proyecto que ha sido y tiene que seguir siendo fundamental" para la provincia.

"Una iniciativa que cumple 20 años y que supuso que desde la propia provincia hiciésemos una reflexión sobre cuál era nuestra realidad. Nadie mejor que nosotros para saber cuáles son nuestros problemas, nuestras debilidades y nuestras oportunidades", ha destacado.

PIONERO

En este sentido, ha recordado que el I Plan Estratégico de la provincia de Jaén "fue pionero en España", el primero que se hacía con carácter provincial, "que ha sido ejemplo para otros territorios" y que ha permitido que las administraciones, los agentes sociales y económicos se pongan "a arar en la misma dirección pensando en el bienestar, y en mejorar infraestructuras y servicios en la provincia de Jaén".

"No cabe duda de que quedan muchas cosas por hacer, pero es cierto que sin este plan estratégico no hubiésemos dados los pasos que se han dado. Esta provincia no tiene nada que ver con la de hace 20 años", ha asegurado Reyes.

Como ejemplos concretos, ha aludido a sectores como el del turismo, el plástico o el oleícola. Así, hace dos décadas Jaén "era territorio de paso y ahora lo es de destino con casi dos pernoctaciones por visitante" y "en esta línea" se puede hablar también de "sectores como el del plástico o los pasos que ha dado el sector del aceite de oliva pensando en la calidad".

Por su parte, Felipe López ha comparado la planificación estratégica de la provincia con una partitura "que todo el mundo acaba entendiendo que tiene que ser interpretada al unísono" si se pretende "sacar realmente ventaja de esto".

En su intervención, ha puesto de manifiesto que estos 20 años de recorrido "han sido fructíferos sin ninguna duda, porque si no hubiese estado en marcha el plan estratégico habría menores niveles de prosperidad, aunque quede mucho por hacer".

"El plan estratégico es la respuesta de sentido común para avanzar en una sociedad compleja. Trabajo y cooperación, actores públicos y privados, porque todo el mundo tiene una cuota de responsabilidad, y debe haber un entendimiento para interpretar las oportunidades y amenazas de un territorio", ha afirmado el consejero.

RECONOCIMIENTO

En el marco de esta jornada, a la que han asistido cerca de 200 personas, se ha reconocido a los presidentes, vicepresidentes, tesoreros y secretario de esta fundación por la labor desarrollada para la creación e impulso de la Fundación Estrategias durante las últimas dos décadas.

La planificación estratégica como herramienta de desarrollo territorial, las principales transformaciones de la economía provincial en estos 20 años y el presente y futuro de Jaén desde sus diferentes ámbitos estratégicos centran los coloquios y conferencias programados.

Y es que esta jornada pretende analizar y reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro de la provincia desde el punto de vista de las diferentes administraciones, agentes económicos y sociales y colectivos que actúan en el territorio.