Juan Latorre participa en los organizados con motivo de la Romería de la Virgen de la Cabeza 2026

El vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, en los actos organizados con motivo de la Romería de la Virgen de la Cabeza 2026. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales de Jaén, Juan Latorre, ha participado este domingo en los actos organizados con motivo de la Romería de la Virgen de la Cabeza 2026, una de las celebraciones más emblemáticas y multitudinarias de la provincia jiennense.

Durante su presencia en los distintos eventos programados, Latorre ha acompañado a las cofradías, autoridades locales y miles de romeros que, como cada año, se dan cita en este importante encuentro de devoción y tradición.