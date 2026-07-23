Latorre asume la presidencia de la Fundación Estrategias abogando por el consenso

JAÉN 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, ha asumido la presidencia de la Fundación Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén en la sesión extraordinaria del Patronato de esta entidad celebrada este jueves en el Antiguo Hospital de San Juan de Dios.

Durante su intervención, en la que también ha tomado parte el rector de la Universidad de Jaén (UJA) y vicepresidente de la entidad, Nicolás Ruiz, Latorre ha puesto el acento en la importancia de contar con la Fundación Estrategias por ser "una herramienta imprescindible para construir el futuro de nuestra provincia desde el diálogo, el consenso y la participación activa".

En esta línea, el nuevo presidente de la Fundación Estrategias ha incidido en el papel que la Estrategia Jaén 2030, que está desarrollando esta entidad, tiene para la provincia, "una hoja de ruta importante para nuestro territorio, en la que se van a concretar los retos que debe afrontar nuestra provincia en ámbitos como la industria, la innovación, el reto demográfico, el olivar o la conexión territorial, entre otros".

"Estos desafíos y objetivos los vamos a definir desde el consenso, gracias a todos los que formamos parte de este Plan Estratégico, porque el futuro de nuestra provincia se construye desde el diálogo y la lealtad institucional", ha añadido Juan Latorre.

Paralelamente, el presidente de la Diputación de Jaén ha puesto de relieve la labor desarrollada por las distintas comisiones de trabajo de la Estrategia Jaén 2030 celebradas hasta la fecha, "un gran trabajo que cuenta con una buena planificación".

Latorre ha destacado entre los principales retos de la provincia el desarrollo del Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex), así como la mejora de las conexiones territoriales mediante el avance de las autovías pendientes y de la red ferroviaria.

En este sentido, el presidente de la Fundación Estrategias ha resaltado el próximo inicio de las obras de la autopista ferroviaria que mejorarán la conexión de Jaén con Andalucía y Madrid. "Estas prioridades quedarán recogidas en el nuevo Plan Estratégico de la provincia, cuya elaboración debe basarse en el consenso institucional y la participación de la sociedad", ha concluido el presidente de la Fundación Estrategias y de la Diputación jiennense.

Por su parte, el rector de la Universidad de Jaén y vicepresidente de la Fundación Estrategias ha subrayado que "la entidad inicia una nueva etapa marcada por el relevo en su presidencia". En este sentido, Ruiz ha agradecido la labor desempeñada durante años por el anterior presidente de la Diputación, Francisco Reyes, de quien ha destacado "su esfuerzo, compromiso, capacidad de diálogo y su apuesta constante por el consenso como base del trabajo desarrollado en la entidad".

Con respecto al nuevo presidente de esta entidad, el rector de la UJA ha remarcado que Juan Latorre "aportará frescura, empuje, ilusión y pasión a esta nueva fase de planificación en un momento decisivo donde hay que aprovechar las oportunidades actuales sin demora".