Latorre destaca la labor de Quesada Solidaria e incide en el apoyo a proyectos de cooperación internacional

Visita a Quesada Solidaria - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, ha visitado la sede de la ONG Quesada Solidaria, en la que ha destacado "la labor imprescindible" que lleva a cabo esta entidad en materia de cooperación internacional y ha hecho hincapié en la importancia de apoyar proyectos en este ámbito.

Latorre se ha desplazado hasta las instalaciones de esta organización no gubernamental en la capital jiennense con el objetivo de conocer de primera mano su labor y abordar las líneas de colaboración de la Diputación con esta entidad, con la que se lleva "cooperando desde sus inicios, con actuaciones tan importantes como la atención sanitaria quirúrgica y la atención primaria que realizan en Guatemala o proyectos importantes en el ámbito de la educación o la cesión de este local".

En esta línea, Juan Latorre ha resaltado el compromiso de la Diputación de Jaén con la cooperación internacional y en la necesidad de favorecer el desarrollo de proyectos en este ámbito por parte de las administraciones.

"La razón de ser de la Diputación está en ayudar a los municipios de la provincia de Jaén, a los y las jiennenses, pero también en favorecer que entidades como Quesada Solidaria puedan poner su granito de arena en ayudar a las personas más desfavorecidas, en ayudar a los niños y a las niñas que más lo necesitan en países que no tienen los recursos que podemos disfrutar en España", ha remarcado.

La Diputación Provincial de Jaén colabora con Quesada Solidaria a través de la línea de ayudas que convoca cada año para la ejecución de proyectos de cooperación internacional al desarrollo, dotada con 400.000 euros. En este 2026, la Administración provincial ha apoyado el programa de atención sanitaria que desarrolla esta entidad en Guatemala.

Se trata de una iniciativa de esta ONG que "demuestra la gran solidaridad de los profesionales sanitarios que se desplazan hasta allí desde España para atender a estas personas y la gran solidaridad de la provincia de Jaén", ha apuntado Latorre.

Por su parte, el presidente de Quesada Solidaria, Basilio Dueñas, ha recordado la cooperación de la Diputación a lo largo más de veinte años a proyectos que desarrollan en Guatemala, con los que consiguen "unos resultados para los más desfavorecidos importantes y que han contribuido a que la provincia de Jaén, sobre todo el nombre de Jaén, allá en Guatemala está muy considerada".

Asimismo, ha señalado que el apoyo de la Administración provincial a proyectos de cooperación internacional "beneficia no solo a Quesada Solidaria, sino muchas otras organizaciones como las nuestras que solo buscan proteger, dar un poco más de lo que nosotros podemos ofertar, a la gente que más lo necesita".