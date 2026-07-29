Latorre felicita al chef Pedro Sánchez al que considera "un orgullo para la provincia" de Jaén

El chef jiennense Pedro Sánchez - REAL ACADEMIA DE GASTRONOMÍA

JAÉN 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Juan Latorre, ha felicitado al cocinero jiennense Pedro Sánchez, del restaurante Bagá, por obtener el Premio Nacional de Gastronomía 2026 al Mejor Jefe de Cocina, concedido por la Real Academia de Gastronomía.

"Es un orgullo para la provincia de Jaén que haya sido reconocido con este importante galardón que, sin duda, es la mejor recompensa posible a su más que brillante trayectoria", ha señalado.

Latorre, que ha hecho extensiva la felicitación a todo el equipo de Bagá, ha destacado la contribución de Pedro Sánchez a la puesta en valor de la gastronomía jiennense y al buen posicionamiento que ostenta en la actualidad a nivel nacional e internacional.

"Su obtención en 2018 de la primera estrella Michelin para esta provincia fue un hito para nuestra gastronomía y supuso un revulsivo muy importante para que la calidad y el buen hacer de los profesionales de la cocina jiennenses fueran reconocidos fuera de nuestras fronteras y para situar a Jaén con un destino gastronómico de primer orden", ha dicho el presidente de la Diputación.

La obtención de este Premio Nacional de Gastronomía al mejor jefe de cocina se suma a otras distinciones ya recibidas por Pedro Sánchez, como una estrella de la guía Michelín o el tercer Sol de la Guía Repsol. La Diputación Provincial de Jaén reconoció su labor con un Premio de la Provincia en 2019 y con el Premio 'Jaén, paraíso interior' en 2022.