Latorre subraya la "amplia labor" de divulgación que desarrolla la Fundación Miguel Hernández

Reunión del Patronato de la Fundación Miguel Hernández - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, ha puesto de relieve la "amplia labor" de divulgación de la obra de Miguel Hernández que ha desarrollado la Fundación Legado Literario de este poeta, promovida por la Administración provincial.

Latorre, que ha participado en la celebración del patronato de esta entidad, ha reconocido el trabajo realizado a través de la misma que "no se ha limitado únicamente a la mera difusión del legado de Hernández, sino que ha experimentado desde su creación una importante evolución en cuanto al incremento de actividades desarrolladas, así como de su presencia social".

Son más de 15 los programas impulsados en el plan de actuación de este año de esta fundación, que ha incluido iniciativas dirigidas al público joven, la celebración de conferencias y mesas redondas, la edición de libros, el club de lectura Miguel Hernández, el Fondo Bibliopoético en Quesada (Jaén) o actuaciones poético-musicales en los municipios.

A todo ello se le suma la convocatoria del concurso Foto Poética Hernandiana o la realización de actividades como 'Poesía en tu librería' y la Semana Internacional de Poesía Miguel Hernández, entre otras.

Así se ha puesto de manifiesto en el marco de la celebración del patronato de esta entidad, de la que Latorre ha asumido la presidencia.

El presidenta ha indicado que desde esta fundación "se seguirá trabajando de cara a continuar trasladando el legado literario de Miguel Hernández dentro y fuera de nuestro país", así como "incentivando que la sociedad conozca cada vez más esta extraordinaria obra, que se sustenta en valores tan importantes e imprescindibles para el mundo actual como la libertad o la justicia",

"Nuestra responsabilidad en esta fundación es que el viento siga soplando", ha apostillado, haciendo alusión al poema 'Viento del pueblo'.

Además del nombramiento de Juan Latorre como nuevo presidente de esta fundación, en esta sesión del patronato se ha aceptado la donación a esta entidad de un grabado sobre el poeta exiliado en México Pedro Garfias --amigo de Miguel Hernández y compañero de redacción en el periódico Frente Sur, editado en Jaén-- realizado por el artista mexicano Mack Doselmentos Crew.

La donación de esta obra se suma a otras que han realizado artistas como Juan Molino o María Jesús Mulá y que están inspiradas tanto en la literatura como en la figura de Hernández.

Junto al presidente de la Diputación Provincial, en esta sesión del patronato de la Fundación Legado Literario Miguel Hernández también han estado presentes la vicepresidenta primera y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra, la vicepresidenta cuarta y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, así como el secretario y el director de esta entidad, Salvador Contreras y José Liébana, respectivamente.