Línea de ayudas de la Diputación de Jaén para que los jóvenes puedan adquirir una vivienda en la Sierra de Segura

Presentación de las ayudas para que los jóvenes puedan adquirir una vivienda en la Sierra de Segura

BEAS DE SEGURA (JAÉN), 27 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Jaén va a lanzar una convocatoria de ayudas para facilitar que personas jóvenes puedan adquirir una vivienda en la Sierra de Segura (Jaén). La convocatoria estará dotada con un millón de euros se podrán otorgar subvenciones de hasta 10.000 euros.

Este anuncio se ha realizado en el Centro de Innovación Territorial (CIT), en Beas de Segura (Jaén), Ha sido en un acto en el que el vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, ha dado cuenta de los requisitos que las personas solicitantes, una vez se apruebe esta convocatoria, deberán reunir para poder acceder a estas subvenciones con las que se quiere luchar contra la despoblación en una comarca que en las últimas décadas ha visto cómo se ha reducido su número de habitantes.

Sobre esta iniciativa, Latorre ha subrayado que "la Diputación Provincial de Jaén mantiene una apuesta clara y firme por los jóvenes de la Sierra de Segura", algo que se pone de manifiesto con la aportación de este millón de euros para esta línea de ayudas con la que se quiere contribuir a "recuperar población en los municipios de una comarca como la Sierra de Segura, que es una de las zonas más despobladas de la provincia de Jaén".

En esta línea, el vicepresidente primero de la Administración provincial ha incidido en que la iniciativa va a "fijar la población en el territorio y a generar oportunidades entre los jóvenes de la Sierra de Segura, oportunidades de empleo y de desarrollo familiar para que estas personas puedan seguir viviendo en una tierra de oportunidades como es la Sierra de Segura y la provincia de Jaén en su conjunto".

Con esta línea de subvenciones --que se enmarca en la estrategia de desarrollo territorial de la comarca de la Sierra de Segura que se ha definido en el seno del CIT-- se pretende facilitar a las personas jóvenes el acceso, en régimen de propiedad, a una vivienda construida que esté localizada en cualquiera de los trece municipios segureños.

Las personas solicitantes de las ayudas convocadas deberán tener como máximo 35 años y poseer la nacionalidad española, o tener autorización de estancia o residencia legal en España y no hallarse incursas en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, incluida la de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y por reintegro de subvenciones.

Además, no podrán ser propietarios o ser usufructuarios de alguna vivienda en España y habrán de ocupar la vivienda objeto de ayuda y destinarla a residencia habitual y permanente.

La vivienda adquirida deberá cumplir los siguientes requisitos: estar construida, hallarse en uno de los 13 municipios de la comarca de la Sierra de Segura y no superar los 100.000 euros de precio, excluidos los gastos y tributos inherentes a la adquisición. La ayuda ascenderá al diez por ciento del precio de adquisición de la vivienda, que los propietarios podrán dedicar al ahorro en la compra.