Marta Oti, del restaurante Fontané, gana el XXIII Premio de Cocina con AOVE 'Jaén, paraíso interior'

Marta Oti, del restaurante Fontané, recibe el XXIII Premio de Cocina con AOVE 'Jaén, paraíso interior' - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Marta Oti, del restaurante Fontané (Girona), ha sido el ganador del XXIII Premio de Cocina con Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) 'Jaén, paraíso interior' que convoca la Diputación de Jaén y cuya final se ha llevado a cabo en el marco del congreso internacional San Sebastián Gastronómika.

La vicepresidenta primera y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra, ha hecho entrega a Marta Oti de este galardón, dotado con 8.000 euros y un trofeo realizado de forma artesanal por la empresa More & More.

Esta chef, de origen jiennense, ha obtenido este premio por la receta titulada 'Ciclos del olivo' que ha elaborado en directo durante la final de este certamen.

También han participado en la final Nauzet Betancort, restaurante Arrope (Valladolid); Carmen Bretón, restaurante Azurmendi (Vizcaya); Ariel Adonay Múgica, restaurante Canfranc Express (Huesca); Kevin Díaz, restaurante Casa Lucita (Cantabria); Piero Rodrigo Aponte, restaurante El Molino de Urdáiz (Navarra); Rafael Arroyo, restaurante Inizio Andalusian Cuisine (Granada); y el madrileño Sergio Darío, del restaurante Fields Concord, que se encuentra en Shanghai.

En este acto, Parra, que también ha presidido el jurado de esta edición, ha destacado el gran nivel del plato ganador y del resto de recetas presentadas a este concurso por los finalistas, entre los que se encuentran chefs que trabajan en restaurantes que cuentan con reconocimientos de la Guía Michelin, como Azurmendi (tres estrellas), El Molino de Urdániz (dos estrellas) y Canfranc (una estrella), además de Fontané y Arrope, distinguidos con un Sol Repsol.

"Edición tras edición, este premio no sólo deja patente la excelencia culinaria de nuestro país, sino que los y las chefs cuentan cada vez más con el aceite de oliva virgen extra en la elaboración de sus platos y utilizan este ingrediente en múltiples aplicaciones", ha señalado Pilar Parra, que ha puesto de relieve también la calidad de las distintas elaboraciones finalistas.

Junto a Parra, también han formado parte de este jurado el chef Ferrán Polls, del restaurante Solo (Almería) --que fue ganador de la anterior edición de este premio-- así como los chefs Francis Paniego, del restaurante El Portal de Echaurren (dos estrellas Michelin); Paco Roncero, del restaurante Paco Roncero (dos estrellas Michelin); los periodistas Mitxel Ezquiaga, de El Diario Vasco; y Alberto Granados, director de la revista gastronómica Gastroplanet.

Durante su participación en esta prueba, los finalistas han tenido que utilizar los AOVE 'Jaén Selección 2026'. En esta final, cada chef ha contado con un tiempo total de 75 minutos para la elaboración de sus recetas, de los que 45 han sido para la realización de las mismas en la cocina central del Palacio Kursaal de San Sebastián y 30 minutos para finalizarlas y emplatarlas en presencia del jurado.

Tras su finalización, han tenido que explicar los ingredientes utilizados en los mismos, las técnicas empleadas y el maridaje de los aceites seleccionados ante el jurado.

Además de llevar a San Sebastián Gastronómika la final de este concurso, que ha ocupado un lugar destacado en los principales espacios de este importante congreso culinario, la Administración provincial ha contado con un estand donde se han podido degustar los aceites de oliva virgen extra 'Jaén Selección 2026', así como obtener información de los productos agroalimentarios jiennenses que cuentan con la marca de calidad 'Degusta Jaén' de Diputación y material de promoción turística.

Los AOVE Jaén Selección utilizados en el concurso son Campos de Biatia, de la SCA Oleícola Baeza; Jabalcuz Gran Selección, de la SCA Sierra de la Pandera de Los Villares; Oro Bailén, de Aceites Oro Bailén Galgón 99 SLU, Villanueva de la Reina; Oro de Cánava, de la SCA Nuestra Señora de los Remedios, de Jimena; Sierra Santo Tomé, de la SCA Santo Tomás Apóstol, de Santo Tomé; Tierras de Canena, de la SCA San Marcos de Canena; Balcón del Guadalquivir, de la SCA San Felipe Apóstol de Baeza; y Puerta de Las Villas, de la SCA San Vicente de Mogón, de Villacarrillo.