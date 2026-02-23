Más de 150 cortadores de jamón de todo el país se darán cita en Jaén en el III Encuentro Solidario de ALES

Presentación del III Encuentro Solidario de Cortadores de Jaén a abneficio de ALES - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 150 cortadores de jamón de toda España se darán cita en el III Encuentro Solidario de cortadores de jamón Ciudad de Jaén, que tendrá lugar el próximo 15 de marzo y que cuenta con la colaboración de la Diputación de Jaén.

El presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, ha participado junto al presidente de ALES, Óscar Moriana, y al cortador de jamón Francisco Reyes, en la presentación de este evento cuya recaudación se destinará a la Asociación de Padres y Madres de Niños con Cáncer (ALES).

"Desde la Diputación de Jaén hemos querido sumarnos un año más a esta iniciativa solidaria que es un éxito año tras año y que empieza a convertirse en tradicional", ha destacado Reyes, que ha recordado que en la pasada edición se logró un Récord Guinness al reunir a más de 200 cortadores de jamón.

El presidente de la Diputación ha puesto el foco en el carácter solidario de esta iniciativa que "va a convertir a Jaén en la capital del jamón" y que "cada edición cuenta con más afluencia de personas", porque "además de su finalidad, tiene como alicientes el espectáculo que es ver a los cortadores de jamón en acción, el propio producto, las actuaciones musicales y actividades infantiles, y el buen ambiente para pasar una jornada disfrutando con amigos o en familia".

En este sentido, Reyes ha felicitado a ALES por la organización de este evento "y especialmente, por vuestra labor con los menores que padecen esta enfermedad y con sus familias, realizando una tarea que deberían hacer las administraciones que tienen la competencia, y gracias a vuestro esfuerzo y tesón llegáis adonde quien tiene que llegar, no llega".

Por su parte, el presidente de ALES, Óscar Moriana, ha agradecido el respaldo que la asociación ha encontrado en este encuentro, porque no solo se trata de un evento gastronómico, sino que es también una forma de construir "una red de apoyo, de cariño y de compromiso alrededor de los pequeños que luchan contra el cáncer y de sus familias".

"Desde ALES, trabajamos cada día para acompañarlos, para ofrecerles apoyo psicológico, social y humano, y para que no se sientan solos en ningún momento del camino. Por eso, iniciativas como esta nos ayudan a seguir adelante y reforzar ese acompañamiento tan necesario", ha dicho Miriana

Por último, el cortador de jamón Francisco Reyes, uno de los organizadores de esta iniciativa, ha expuesto el interés que despierta este encuentro entre los cortadores de toda España, y espera que se puedan vender más de 4.000 platos de jamón para ayudar a ALES.

"Este evento no trata solo de cuchillos, ni de jamón, ni de números. Trata de personas, de niños y de vida. Niños que, aunque son pequeños, nos dan lecciones de valentía. Mientras muchos de nosotros pensamos que tenemos días difíciles, ellos luchan batallas que nadie debería tener que luchar", ha apuntado Reyes.

Además de contribuir al fin solidario de este encuentro degustando algún plato de jamón, la organización ha lanzado la campaña 'Apadrina un jamón', una forma que permite a empresas y entidades sumarse a este III Encuentro Solidario de cortadores de jamón.