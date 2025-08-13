Más de 2.000 personas asisten en la Sierra de Segura (Jaén) al Festival de Circo 'Me troncho'

JAÉN 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 2.000 personas han disfrutado de la sexta edición del Festival de Circo en Segura 'Me troncho', organizado por la Diputación de Jaén con la colaboración de la Asociación de Circo de Jaén.

Las localidades jiennense de La Puerta de Segura, La Matea (Santiago-Pontones), Siles, Cortijos Nuevos (Segura de la Sierra), Arroyo del Ojanco, Beas de Segura, Benatae, Génave, Orcera y Villarrodrigo han acogido los distintos espectáculos ofrecidos por cuatro compañías de teatro de calle llegadas desde distintos puntos de la geografía española.

"La Diputación mantiene su compromiso de acercar la cultura a todos los rincones de la provincia, especialmente en los pequeños municipios, y este festival es una muestra de ello", ha dicho la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo. En este caso, a través del circo se desarrollan las artes escénicas y se convierten, según Colomo, en "un vehículo dinamizador de las localidades de esta comarca en un periodo estival en el que se incrementa notablemente su población".

Música en directo, técnicas circenses, escenografías innovadoras y lenguajes escénicos han protagonizado los espectáculos 'Latas', de la compañía D'Click; 'Fisgoneo', de la compañía De Tal Palo; 'Máximo Óptimo', de la compañía Máximo Óptimo; y 'Eco', de Ymedio Teatro.

Además, como actividades complementarias se han celebrado talleres de iniciación al circo que en esta edición ha tenido lugar en Villarrodrigo con la participación de un centenar de personas. Por último, el Premio Circo en Segura 2025 ha sido otorgado a la compañía De Tal Palo.

La diputada de Cultura y Deportes ha remarcado el carácter gratuito de este festival "que elige espacios escénicos al aire libre y que se ha convertido en una cita muy esperada en la Sierra de Segura al tratarse de una propuesta cultural que se puede disfrutar en familia".

Colomo ha agradecido la colaboración de los ayuntamientos de la comarca y del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem) para hacer posible este evento "que se ha consolidado en los veranos de la comarca de Segura".