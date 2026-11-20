Francisco Reyes e Inés Rey en la apertura de la Fiesta del Primer Aceite de Jaén en A Coruña. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 30 empresas de la provincia de Jaén muestran desde este viernes sus aceites de oliva virgen extra (AOVE) tempranos en A Coruña a través de la Fiesta del Primer Aceite.

Los Jardines Méndez Nuñez acogen hasta el domingo este evento organizado por la Diputación jiennense y que incluye también un amplio programa de actividades, según ha destacado el diputado provincial Francisco Reyes, que ha participado en su inauguración junto a la alcaldesa de la ciudad gallega, Inés Rey.

Ha apuntado que, desde 2015, la Administración provincial traslada esta fiesta fuera de Jaén "con el objetivo mostrar al resto de España este aceite temprano". En esta ocasión, están presentes 33 marcas de AOVE, así como una empresa de artesanía de madera de olivo y otra dedicada a la elaboración de productos cosméticos con aceite de oliva.

Reyes ha señalado que este AOVE pone de manifiesto la apuesta por la calidad que están realizando los agricultores jiennenses. "El primer aceite de la cosecha se recolecta los primeros días de octubre, apostando por una menor producción, porque el rendimiento graso es menor, pero es de más calidad", ha explicado.

Además, ha aludido a la singularidad de este tipo de aceite "que es de color esmeralda brillante y un verdadero festival para los sentidos, tanto para la vista, porque su color atrae; como para el olfato, por su olor espectacular; e, incluso, para el tacto y, por supuesto, para el gusto, por su sabor".

El diputado ha incidido en el objetivo de que la gente disfrute con estos aceites y animarla a que los consuma, puesto que es un producto con múltiples propiedades saludables.

"Está demostrado científicamente que el consumo de aceite de oliva virgen extra previene enfermedades cardiovasculares, como lo ha demostrado el estudio Predimed, que se realizó hace diez años, y el estudio Predimed Plus, que se está terminando, donde también se demuestra lo que supone no sólo desde el punto de vista de la prevención de enfermedades cardiovasculares, sino también de la prevención de la diabetes y de determinados tipos de tumores", ha resaltado.

RELACIÓN

Por su parte, la alcaldesa de A Coruña ha mostrado su satisfacción por que la ciudad acoja esta fiesta, en la que colabora el Ayuntamiento. "La apuesta por los atractivos turísticos y culturales sostenibles y variados es un sello de esta ciudad, pero también queremos estar presentes y darnos a conocer más allá de nuestra casa, como hacemos con la promoción del turismo MICE. Por eso, recibimos con los brazos abiertos iniciativas como esta feria", ha afirmado.

Rey también ha aludido a la relación entre A Coruña y Jaén, unidas por sus ofertas culinarias y el buen producto local. "Lo gastronómico y lo coruñés son dos conceptos inseparables. Esta grandeza que los jiennenses conocen muy bien nace también de nuestra disposición a acoger y absorber lo que nos llega de fuera", ha comentado.

La Fiesta del Primer Aceite de Jaén cuenta en los Jardines Méndez Nuñez de A Coruña con una zona expositiva donde el público puede adquirir AOVE temprano, así como artesanía de madera de olivo y productos de cosmética elaborados con aceite. Además, incluye un espacio de información turística sobre la provincia y acoge un amplio programa de actividades gratuitas.

En concreto, este viernes ha tenido lugar un desayuno con tostadas y primeros aceites jiennenses de esta cosecha, a lo que se sumarán a lo largo del día catas profesionales de AOVE, degustaciones de productos agroalimentarios con el sello de calidad Degusta Jaén y la actuación del cuadro flamenco de Carmen Álvarez.

La programación continuará durante todo el sábado y hasta el domingo al mediodía, jornada en la que también actuará el coro y el grupo de baile de la Casa de Andalucía en A Coruña. También a lo largo de toda la Fiesta del Primer Aceite de Jaén, habrá demostraciones de elaboración de aceite en vivo, a cargo de la Oleoescuela Guardián de los trofeos, así como de piezas artesanales en cerámica, por parte de Pedro Góngora, de la Asociación Artesanos de Úbeda.