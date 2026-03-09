Más de 6.000 personas se benefician del programa de formación digital de la Diputación de Jaén

Archivo - Imagen de archivo de un ordenador. - GVA - Archivo

CAMPILLO DE ARENAS (JAÉN), 9 (EUROPA PRESS)

El proyecto de Capacitación Digital para la Ciudadanía de la provincia de Jaén, gestionado por la Diputación de Jaén y financiado con fondos NextGenerationEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ya ha beneficiado a más de 6.000 personas y ha inaugurado la acción formativa 'Herramientas ofimáticas' en Campillo de Arenas, dirigida a mujeres del municipio.

Así lo ha señalado el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, que participó en la inauguración del curso en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Campillo de Arenas, donde valoró el desarrollo del programa. Según Carmona, "hasta el pasado mes de febrero, más de 6.000 personas han participado en estas acciones formativas, que tienen un impacto significativo en la digitalización de la ciudadanía en la provincia de Jaén".

El alcalde de Campillo de Arenas, Juan Francisco Figueroa, y el delegado territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Carazo, también han participado en esta actividad con la que, como ha explicado el diputado de Empleo y Empresa, "intentamos llegar a casi toda la provincia de Jaén, ya que estamos hablando de sus destinatarios viven en 85 municipios menores de 20.000 habitantes".

En concreto, Carmona ha explicado que esta iniciativa se están beneficiando preferentemente mayores de 65 años, jóvenes y personas que se encuentran en situación de desempleo y con su desarrollo "pretendemos llevar a cabo esa transformación digital que se presupone que debemos tener en el día de mañana".

Entre las temáticas abordadas en los cursos que se incluyen en este proyecto se encuentran, como ha desgranado el diputado, "la conectividad de los dispositivos, herramientas ofimáticas, descubrir lo que es internet, preparar viajes y el uso y el manejo de teléfonos móviles".

"Desde la Diputación Provincial, debemos seguir insistiendo en actualizar, reciclar y formar a aquellos recursos humanos y colectivos que enfrentan mayores dificultades en este tipo de cuestiones, con el objetivo de alcanzar a 7.000 personas en junio, cuando finaliza este programa", ha destacado el diputado de Empleo.

"Todavía quedan cursos por desarrollar en toda la provincia", ha añadido, "pero aquí, junto a la Asociación de Mujeres de Campillo de Arenas, tenemos la oportunidad de inaugurar esta acción formativa y, sobre todo, de recoger el 'feedback' y las inquietudes de la ciudadanía, para determinar qué tipo de formación es más útil y ampliar conocimientos tan relevantes en la vida actual", ha concluido Carmona.

El programa 'Capacitación digital para la ciudadanía en la provincia de Jaén' cuenta con un presupuesto de más de 1,7 millones de euros y está dirigido a personas mayores de 65 años, a mujeres y a jóvenes de los municipios de la provincia de Jaén menores de 20.000 habitantes.

El objetivo de esta iniciativa es que más de 7.000 personas participen en alguna de las 700 acciones formativas gratuitas que están enfocadas a la adquisición de competencias digitales básicas para que puedan operar con confianza y seguridad a la hora de comunicarse, informarse, realizar transacciones, comprar, relacionarse en redes sociales o interactuar con las administraciones públicas.