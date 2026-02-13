Más de 70 estudiantes asisten en el parque Geolit, de Mengíbar (Jaén), a la jornada 'Ciencia y tecnología en femenino'

Lourdes Martínez inaugura la jornada 'Ciencia y tecnología en femenino'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

MENGÍBAR (JAÉN), 13 (EUROPA PRESS)

Más de 70 estudiantes han participado este viernes en el Parque Científico Tecnológico Geolit, situado en Mengíbar (Jaén), en la jornada 'Ciencia y tecnología en femenino'.

La diputada de Fondos Europeos y Geolit, Lourdes Martínez, ha inaugurado esta actividad, realizada en colaboración con la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España con el objetivo de fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas entre el alumnado y, especialmente, entre las jóvenes.

En esta ocasión, han participado más de de 70 estudiantes de los centros educativos IES María Cabeza Arellano, de Mengíbar, y San Vicente de Paúl, de la capital jiennense.

La jornada se ha dividido en tres bloques temporales para visibilizar el talento femenino en el sector tecnológico. En el primero se han analizado los retos históricos de las mujeres en la ciencia y los principales hitos alcanzados.

El segundo ha consistido en una mesa redonda con la participación de expertas en ciencia y tecnología como Reyes Boza, de Neurobase; Lourdes Martínez Cartas, de la Universidad de Jaén, y María Dolores Pérez Godoy, investigadora en inteligencia artificial de la UJA.

En el tercer bloque, se ha mostrado al alumnado algunos proyectos tecnológicos con los testimonios de Elena Fernández, estudiante de Ingeniería, y Mercedes Villegas, de la Fundación Innovasur. El encuentro ha finalizado con una visita técnica a las instalaciones de IAT Matriz, donde los estudiantes han podido conocer el entorno de innovación real que ofrece Geolit.