Los municipios de montaña abordan en La Iruela (Jaén) los retos y oportunidades de estos territorios

LA IRUELA (JAÉN), 2 (EUROPA PRESS)

Representantes de los municipios de montaña de España abordan desde este jueves en La Iruela (Jaén) los retos y las oportunidades de estos territorios en la asamblea general de la Asociación de Municipios de Montaña y el IX Congreso esMontañas.

El encuentro, que se desarrollará hasta este viernes, se enmarca en la Capitalidad de las Montañas 2025 que ostentan conjuntamente La Iruela y Orcera. Sus alcaldes, Daniel Sánchez y Juan Francisco Fernández, han participado en la inauguración, junto al presidente de la Asociación de Municipios de Montaña y senador, Miguel Gracia, y el presidente de la Diputación jiennense, Francisco Reyes.

Este último ha señalado la relevancia de estos foros para dar visibilidad al mundo rural y a las poblaciones de montaña, porque "se van a abordar asuntos de interés, pero no sólo para estos municipios, sino para toda la sociedad en general". "Además, nos permite contar con un espacio de reflexión y de análisis de las necesidades y los retos que tenemos en el siglo XXI", ha destacado.

Entre esas cuestiones, ha aludido al olvido que sufre el mundo rural, sin olvidar la importancia de que las zonas de montaña cuenten con servicios públicos de calidad. "Necesitamos servicios públicos de calidad para que la gente se quede, porque cada vez hay más oportunidades en el mundo rural, pero quien no tenga un médico al lado, educación o una residencia para personas mayores, se va", ha dicho Reyes.

Igualmente, ha remarcado cómo desde estos territorios se están aprovechando los fondos europeos para generar nuevas oportunidades, punto en el que ha considerado que "habrá pocos países que hayan sido capaces de aprovechar tanto los fondos europeos como se ha hecho en España".

En este sentido, ha reivindicado el papel que están jugando las diputaciones en la gestión de los mismos. "En la Diputación de Jaén estamos gestionado más de 50 millones de euros que van a llegar a los 97 municipios de la provincia de Jaén, especialmente a los más pequeños", ha apostillado.

Por su parte, el alcalde de La Iruela ha mostrado su satisfacción por que esta localidad ostente la Capitalidad de las Montañas junto con Orcera y ha puesto de manifiesto la necesidad de poner en valor las zonas rurales y de reclamar servicios públicos de calidad en ellas.

"Es necesario que en los municipios rurales existan servicios sanitarios de calidad, que las administraciones competentes sean sensibles y tomen las decisiones pertinentes para que no se vean resentidos estos servicios", ha afirmado.

A ello ha sumado la edución, con docentes en sus colegios "para que los jóvenes estudien en nuestros pueblos y sus padres no tengan que llevarlos fuera". Y también la mejora de servicios como la ayuda a la dependencia, la gestión forestal o el acceso a la vivienda.

CONTAR CON LA GENTE

El presidente de la Asociación Española de Municipios de Montaña ha mostrado su preocupación por los incendios que se han producido este verano en España, que han afectado especialmente a zonas de montaña. Al hilo, ha destacado la necesidad de "que se cuente con la gente de la montaña y del mundo rural para los nuevos planteamientos de la gestión de los territorios".

Los recursos que tienen los municipios de montaña, así como las vías de financiación y la legislación de estos territorios se están abordando a lo largo de este congreso. Además, se hará hincapié en la importancia de la sostenibilidad en estas localidades y en el emprendimiento como elemento dinamizador de los pueblos de montañas.

Junto a ello, se darán a conocer distintas iniciativas emprendedoras y dos proyectos innovadores. Por un lado, la denominada Bien de Altura, centrada en el turismo activo, social y saludable, que ha impulsado la Asociación esMontañas y es pionera en Europa, y, por otro, BòscAran, un proyecto dirigido a la recuperación de la gestión forestal sostenible de los montes de Arán.

La inauguración de este congreso ha estado precedida por la celebración de la Asamblea de la Asociación Española de Municipios de Montaña, en la que se ha realizado un balance de la gestión desarrollada a lo largo de este año. También se ha entregado un reconocimiento a Mari Carmen Mallo, alcaldesa de la localidad leonesa de Murias de Paredes.

Con este congreso, que comenzó este miércoles con la presentación del libro 'Una nueva economía para la aldea del siglo XXI', de Jaime Izquierdo, se cierran los actos desarrollados en Orcera y La Iruela con motivo de la Capital Española de las Montañas 2025 y que han contado con la colaboración de la Diputación de Jaén.

Esta administración provincial forma parte de la Asociación Española de Municipios de Montaña, en la que están presentes más de 270 municipios y ocho diputaciones del territorio nacional.