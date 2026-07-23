Obras en Cazorla (Jaén) para mejorar la eficiencia hidráulica del sistema de abastecimiento de agua

Visita a infraestructuras hidráulicas de Cazorla en las que está interviniendo Diputación - DIPUTACIÓN DE JAÉN

CAZORLA (JAÉN), 23 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Jaén está interviniendo en distintas infraestructuras hidráulicas de Cazorla para mejorar la eficiencia del sistema de abastecimiento de agua de esta localidad.

Sobre esta actuación, el diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, ha explicado que se está realizando una inversión de 106.000 euros para instalar caudalímetros de control en los diferentes depósitos, además de equipos de exploración y equipos de telemando y telecontrol que van a permitir conocer en cada momento la situación exacta de este sistema.

De esta forma, como ha apostillado el diputado de Servicios Municipales, "se podrá operar con los equipos en remoto, que entre otras ventajas permite no tener que desplazarse físicamente a estos depósitos".

Ha añadido que estas obras son "una muy buena noticia para el Ayuntamiento cazorleño", porque la Diputación "se encarga absolutamente de todo, desde la redacción de proyectos hasta la licitación de las obras e incluso la ejecución de las mismas".

En esta línea se ha manifestado también el alcalde de Cazorla, José Luis Olivares, que se ha mostrado "muy contento porque se esté realizando esta actuación muy necesaria, que va a afectar directamente a nuestras redes de captación, a nuestros depósitos de cloración y que permite un poco modificar, actualizar y mejorar todo el sistema para trabajar en la mejora de la calidad del agua que llega a nuestros vecinos y vecinas".

Las actuaciones que se están llevando a cabo están sufragadas a través de la convocatoria de ayudas dotada con cinco millones de euros que ha promovido la Diputación para la realización de actuaciones de adecuación de infraestructuras hidráulicas en municipios jiennenses menores de 20.000 habitantes.