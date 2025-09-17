Las obras para evitar inundaciones en una vía agraria de Porcuna (Jaén) ante crecidas del arroyo Salado están al 85%

PORCUNA (JAÉN), 17 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Jaén está llevando a cabo obras en la vía de interés agrario JV-2931 que comunica Porcuna con la localidad cordobesa de Cañete de Las Torres. La actuación, dirigida a evitar posibles inundaciones ante crecidas del arroyo Salado en casos de fuertes lluvias, está al 85 por ciento de ejecución.

Así lo ha indicado este miércoles el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, durante la visita que ha realizado a la zona de la intervención, junto al alcalde porcunense, Miguel Moreno.

Según ha explicado, forma parte de los proyectos que la Diputación impulsa para acondicionar la red de vías de interés agrario de su titularidad, "fundamental para los agricultores de la provincia, que pronto van a comenzar la cosecha de aceituna y necesitan buenas comunicaciones para acceder a las fincas".

En este caso, la Administración provincial destina más de 370.000 euros a la intervención en la JV-2931 y que afecta fundamentalmente al punto kilométrico 1,8. Las obras, que se encuentran a un 85 por ciento de ejecución, están permitiendo ampliar a siete metros la sección del pequeño vado que había en ese punto.

"Con el objetivo de que la maquinaria agrícola pueda pasar en perfectas condiciones por esa parte de la vía y también mejorar el drenaje de la misma, para evitar los cortes que se producían por la crecida de este arroyo", ha señalado el responsable de Infraestructuras Municipales.

Para posibilitar la ampliación de la calzada del vado que había en ese tramo de la JV-2931 y ampliar su capacidad de desagüe, se ha colocado una batería de tres marcos prefabricados de hormigón, de cuatro metros de altura, que se está complementando con la instalación de otros dos marcos más en otros puntos de esta vía.

Agea ha destacado los importantes trabajos que lleva a cabo la Diputación de Jaén para adecuar las vías de interés agrario de su titularidad. "Además de labores de conservación y mantenimiento realizamos actuaciones para mejorar la accesibilidad y la seguridad vial de las mismas", ha concluido.