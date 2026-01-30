OleotourJaén impulsa un turismo más inclusivo con su propia estrategia de accesibilidad

Presentación de los resultados de la Estrategia de Accesibilidad de OleotourJaén. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) OleotourJaén, que gestiona la Diputación con fondos europeos Next Generation, impulsa un turismo más inclusivo gracias a su propia estrategia de accesibilidad.

Así se ha puesto de relieve este viernes en la presentación de los resultados de la Estrategia de Accesibilidad de OleotourJaén, en la que han participado el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, y el subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández.

Lozano ha subrayado el papel estratégico que desempeña la provincia de Jaén en el ámbito del oleoturismo, "gracias a la apuesta del Gobierno de España y la capacidad de la Administración provincial para seguir impulsando la modernización, el reciclaje y la formación de los empresarios, dotándolos de herramientas que refuercen la competitividad del sector".

En este contexto, ha incidido en la importancia de avanzar hacia "un turismo más accesible para todos". De este modo, el trabajo desarrollado en los últimos meses se ha centrado en mejorar la accesibilidad universal de la red OleotourJaén, que integra almazaras, museos, restaurantes, alojamientos, comercios especializados y empresas de servicios turísticos.

Una estrategia que aborda la accesibilidad física, sensorial, cognitiva y digital con el objetivo de crear recursos más amables y confortables, capaces de responder a las necesidades reales de los visitantes, especialmente de las personas con diversidad funcional.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, ha puesto el acento en "la necesidad de promover la igualdad de oportunidades y avanzar hacia sociedades más accesibles, innovadoras y competitivas". Al hilo, ha señalado que "hablar de accesibilidad universal es hablar de derechos y de un modelo de sociedad que no deje a nadie atrás".

Igualmente, Fernández ha aludido a las ventajas de un destino accesible, que cuenta con infraestructuras más cómodas, información clara, transporte inclusivo y servicios de calidad. Aspectos que, según ha resaltado, "pueden traducirse en una mayor estancia media, un incremento del gasto turístico, la reducción de la estacionalidad y una mejora de la imagen del destino a nivel internacional".

RUTAS

La Estrategia de Accesibilidad de OleotourJaén ha sido diseñada por la consultora Bin Consultors y se articula en torno a tres rutas que integran experiencias culturales, gastronómicas, sensoriales y paisajísticas distribuidas por todo el territorio jiennense y que están orientadas a distintos perfiles de visitantes.

Se trata de la ruta Mar de Olivos, centrada en el paisaje de la Campiña; la ruta AOVE del Renacimiento, ubicada en la comarca de La Loma y Las Villas e integrada por ciudades Patrimonio Mundial de la Humanidad; y la ruta AOVE Premium, que reúne experiencias singulares para degustar y disfrutar de los principales recursos oleoturísticos de la provincia.

El proyecto se completa con la elaboración de la guía digital 'Un mar de olivos. Catálogo de experiencias accesibles OleotourJaén', una herramienta que permitirá a las empresas contar con un compendio de recomendaciones para mejorar la promoción y visibilidad de sus recursos y propuestas.

"Desde la Diputación de Jaén ponemos el corazón del turismo de nuestra provincia para que todo el mundo pueda disfrutar de las experiencias que ofrece OleotourJaén y hacerlo en las mejores condiciones posibles", ha asegurado Lozano, no sin valorar que 'Jaén, paraíso interior' es "un destino confortable, amable y abierto a todo el mundo".