Once municipios de la provincia de Jaén acogerán el XXVI Circuito Flamenco por la Peñas

JAÉN 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Once municipios de la provincia de Jaén acogerán el XXVI Circuito Flamenco por las Peñas, que se desarrollará entre los próximos 4 de octubre y 29 de noviembre.

La Federación Provincial de Peñas de la provincia de Jaén, junto a la Diputación, organiza esta actividad, que ha sido presentada este miércoles por el presidente de la entidad, Francisco Viedma, y la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo.

Viedma ha incidido en el compromiso de este evento con los jóvenes talentos de la provincia, "un territorio que posee medio centenar de peñas y que cuenta y ha contado con grandes figuras del cante flamenco como Juanito Valderrama o Carmen Linares, entre otros".

La diputada ha destacado, además, que este circuito es "una cita de las más consolidadas" de la provincia, "en la que año tras año mantiene vivo el sentir profundo del flamenco". "Este estilo musical forma parte de nuestra historia, de nuestras raíces y expresa lo que realmente somos", ha afirmado.

En este sentido, Colomo ha aludido al apoyo que la Diputación mantiene en la promoción y divulgación del flamenco, con "numerosas" acciones que programa a lo largo del año en las que está presente este género y "poniendo el foco en los artistas de la provincia".

"De igual forma, colaboramos en el Día Mundial del Flamenco y contamos con líneas de subvenciones dirigidas a los ayuntamientos que trabajan con las peñas jiennenses o que lleven a cabo actividades y eventos relacionados con el mundo del flamenco", ha manifestado.

Con respecto a este XXVI Circuito Flamenco por la Peñas, comenzará este sábado, 4 de octubre, en Sierra de Segura, con la actuación del cantaor y guitarrista Ricardo Fernández. Le seguirá Arroyo del Ojanco, el 10 de octubre, con la bailaora Carmen Catena y su grupo, y Villacarrillo (día 11) con Julia Moreno 'La Debla' al cante y Paco González a la guitarra.

El 17 de octubre habrá tres espectáculos: en Torredonjimeno, con Joselete de Linares al cante y José Romero 'El Torro' al toque; Torredelcampo, con Juan Carmona al cante y Juan J. Gutiérrez 'El Calao' a la guitarra, y Porcuna, con Julia Moreno 'La Debla' y Paco González.

El día 18, el circuito llegará a Baños de la Encina, con Isco Heredia al cante y José Romero 'El Torro', y Bedmar, con Raúl Montesinos al cante y Marcos Serrato a la guitarra; mientras que el 25 de octubre actuarán en Linares Iván Chaskio al cante y Julio Romero a la guitarra, y en La Carolina, Belén Vega al cante y Juan Moreno a la guitarra.

Además, Linares acogerá el 14 de noviembre una cita con Isco Heredia y Julio Romero; mientras que en Arjonilla está prevista el día 16, con Fina de los Ángeles al cante y Paco Cortés al toque. Esta edición acabará en Villacarrillo el 29 de noviembre con Enrique Soto al cante y Juan Ballesteros a la guitarra.