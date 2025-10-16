El pan artesanal de Jaén reivindica su calidad e importancia en alimentación con una muestra la lonja de la Diputación

Francisco Reyes y José Antonio García, en uno de los expositores de la muestra de pan artesanal. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La lonja de la Diputación de Jaén ha acogido este jueves una nueva edición de la muestra dedicada al pan artesanal, con la que se quiere destacar la calidad de este producto tradicional y su importancia en la alimentación diaria.

La Administración provincial, en colaboración con la Asociación Provincial de Fabricantes y Expendedores de Pan (Apfepan), organiza esta iniciativa, que se celebra desde 2018 con motivo del Día Mundial del Pan.

El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, ha participado en la actividad junto al presidente de Apfepan, José Antonio García, y ha incidido en la importancia del pan como símbolo de tradición, salud y empleo en la provincia.

"Ponemos en valor más que un producto que no puede faltar en ninguna gastronomía, al igual que el aceite de oliva", ha afirmado. Además, ha subrayado el potencial de este "alimento esencial en la dieta mediterránea que genera empleo y contribuye a fijar población en el territorio gracias al compromiso, la cercanía y la calidad de los panaderos y panaderas de la provincia".

En esta línea, Reyes ha aludido al compromiso y apoyo de la Diputación a este sector a través de la estrategia Degusta Jaén. En la actualidad, Apfepan cuenta con 200 establecimientos asociados, alrededor de 500 puntos de venta y genera cerca de un millar de empleos directos.

Por su parte, el presidente de la asociación, que ha agradecido a la Diputación "la colaboración en la puesta en valor del trabajo que desarrollan los panaderos y panaderas" jiennenses, ha destacado la lucha de este sector para que "en el futuro se siga oliendo a pan, a horno, a esfuerzo e historia".

"Hablamos del primer alimento natural, tal y como reúne las iniciales de la palabra pan, un producto que pertenece a la humanidad del pueblo y que continuaremos defendiendo para que este oficio milenario no pierda su esencia", ha asegurado García.

En total, la lonja del Palacio Provincial ha albergado siete expositores de panaderías procedentes de la capital, Cazorla, Baeza, Los Villares, Martos y Linares, donde se han mostrado distintas clases de pan y dulces, que los viandantes han podido degustar acompañados de aceite de oliva virgen extra.

De igual forma, se ha celebrado con una clase magistral a cargo de la maestra artesana María Perales (Panadería Félix, de Baeza), en la que han tomado parte estudiantes de quinto y sexto Primaria del CEIP Alcalá Venceslada, de la capital.