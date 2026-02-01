La película 'Los Tortuga' logra el galardón a la mejor dirección de producción en los V Premios Carmen

El vicepresidente primero de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, en la gala de los V Premios Carmen. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, ha asistido a la entrega de los V Premios Carmen que concede la Academia de Cine de Andalucía, una gala que se ha celebrado en el Palacio de Congresos de Granada en la que la película 'Los Tortuga', patrocinada por la Administración provincial y que se rodó entre Barcelona y distintas localidades de la provincia de Jaén en el invierno de 2023, ha obtenido el premio a la Mejor Dirección de Producción para Manolo Limón.

"El cine andaluz ha vuelto a demostrar su talento en los Premios Carmen y quiero felicitar muy especialmente al equipo de 'Los Tortugas', una película que está profundamente ligada a nuestra provincia, por eso desde la Diputación de Jaén tuvimos claro desde el principio el apoyo a este proyecto, respaldándolo con una aportación económica y facilitando su rodaje en distintos municipios de la provincia", ha destacado Latorre en una nota, quien ha subrayado que esta "inversión cultural ha tenido retorno en empleo, actividad económica y, sobre todo, en la proyección de Jaén como escenario cinematográfico de primer nivel".

'Los Tortuga', dirigido por Belén Funes, cuenta la historia de dos mujeres que se enfrentan al duelo de haber perdido al padre y al esposo y que intentan sobrevivir en una Barcelona hostil lejos de sus raíces en Jaén. Lahiguera, Linares, Arjona y Santa Elena fueron las localizaciones donde se rodó este largometraje que habla de esos emigrantes andaluces que fueron a Barcelona en busca de una vida mejor y donde el cultivo del olivar, como parte de sus raíces, también es protagonista.

En esta entrega de premios, 'Los Tortuga"' ha logrado uno de los cinco galardones a los que estaba nominada: mejor largometraje, mejor interpretación femenina de reparto, mejor dirección de producción, mejor sonido y mejores efectos especiales. El reconocimiento logrado en los Premios Carmen se suma a otras distinciones previas, entre las que se encuentran las Biznagas a mejor dirección, mejor guion y el premio especial del jurado que consiguió en el pasado Festival de Málaga, o las candidaturas a los Feroz, Gaudí o los Goya, para los que cuenta con dos nominaciones a mejor actriz principal y mejor actriz revelación.